إنبعاث بعض الروائح من جلد الجسم قد يشير إلى مرض خطير

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 10:16 مساءً - منذ 60 دقيقة

يلاحظ بعض الأشخاص انبعاث روائح معينة من أجسامهم قد تكون غريبة أو كريهة، وتكون علامة على الإصابة بأمراض واضطرابات جسدية صحية.

أفاد تقرير طبي، نشره موقع “ميديك فوريوم” الطبي، أن هناك رائحة محددة تنبعث من جلد الشخص تعتبر إحدى العلامات التي تشير إلى وجود اضطرابات خطيرة في الجسم، وتنذر بالإصابة بالمرض.

وأشار الأطباء إلى أن الرائحة التي يبدأ الشخص باستنشاقها والإحساس بانبعاثها من جلده وتبدو غير مألوفة أو اعتيادية بالنسبة له، قد تكون إشارة من الجسم حول تطور مرض خطير مثل مرض السكري.

وأكد الأطباء أن تلك الرائحة غير المألوفة ترجع إلى العمليات التي تحدث في الجسم نتيجة وجود اضطرابات في التمثيل الغذائي للكربوهيدرات.

كما أن تناول كميات كبيرة من الطعام المحتوي على البروتين أو حتى الدهون، قد يكون أيضا أحد الأسباب لتغيير رائحة الجسم، وذلك لأن تلك الأطعمة تكون عالية الحموضة، وإن كان الشخص يعاني من وجود اضطرابات في التمثيل الغذائي لديه وجسمه لا يتلاءم جيدا مع تلك الأنواع من الطعمة، حينها يمكن أن تنبعث رائحة حمضية من الجلد.

وأشار الأطباء إلى أن الاضطرابات التي تحدث لا يمكن أن تسبب فقط ظهور رائحة معينة، بل يمكن أن تسبب تغير مظهر الجلد أيضا؛ على سبيل المثال، يُلاحظ أن الجلد يصبح أغمق وأكثر خشونة عند اللمس لدى الأشخاص الذين لديهم مقاومة للأنسولين.