هل يصبح طعم الشوكولاتة أكثر مرارة إذا غُلفت باللون الأسود وأكثر حلاوة في اللون الأصفر؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 10:16 مساءً - وجدت دراسة جديدة أن أغلفة الشوكولاتة السوداء تجعل المستهلكين يعتقدون أن طعم الحلويات سيكون أكثر مرارة ، في حين أن اللونين الأصفر والوردي يخلقان توقعات أنّ الطعم سيكون أكثر حلاوة.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

طلب باحثون من البرازيل من 420 شخصاً التنبؤ بصفات طعم ألواح شوكولاتة الحليب والشوكولاتة الداكنة التي تم تقديمها في عبوات ملونة مختلفة.

ووجدوا أن التغليف الأسود جعل الناس يتوقعون أنهم سيستمتعون بشوكولاتة الحليب أكثر، ولكن العكس صحيح بالنسبة للشوكولاتة الداكنة.

وقد أجريت الدراسة من قبل عالم الأغذية يوري بابتيستا من جامعة كامبيناس ، ساو باولو ، وزملاؤه.

وكتب الفريق في ورقتهم: “أظهرت الأبحاث أنه بالإضافة إلى لون المنتج نفسه، تؤثر أيضاً ألوان أدوات المائدة والتعبئة والبيئة على التوقعات والإدراك للطعام أو الشراب”.

يحدث هذا لأنه عندما يرى المستهلكون منتجاً ، مثل قطعة من الشوكولاتة ، تبحث أدمغتهم على الفور عن إشارات تتطابق مع التجارب السابقة وتحاول توقع ما هو عليه وما هي خصائصه.”

“هذه العملية تخلق توقعات ثبت أنها تؤثر على الاستجابة السلوكية والإدراك الحسي والتنشيط العصبي.”

للتحقيق في كيفية تغيير هذه الظاهرة لتوقعاتنا عن الشوكولاتة ، قام السيد بابتيستا وزملاؤه بمسح شارك فيه 420 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاماً ، نصفهم يقيمون في البرازيل ، بينما استقطب الباقون من فرنسا.

عرض على كل مشارك صورة لشوكولاتة الحليب وألواح الشوكولاتة الداكنة ، جاء كل منهما في عبوة بلون معين – إما أسود أو أزرق أو بني أو أخضر أو أحمر أو وردي أو أصفر.

ثم طلب منهم ترتيب مختلف السمات المتوقعة للشوكولاتة، بما في ذلك مدى المرارة أو الحلاوة المتوقع أن تكون، وذلك على مقياس من تسع نقاط.

في المتوسط ، قال المستجيبون أنهم يتوقعون أن تكون كل من الشوكولاتة الداكنة وبالحليب أكثر مرارة وأقل حلاوة إذا كانت ملفوفة في عبوة سوداء.

في المقابل ، من بين الألوان السبعة التي تم اختبارها ، قاد اللونان الأصفر والوردي الناس إلى توقع أنّ طعم الشوكولاتة سيكون أحلى وأقل مرارة.

والمستغرب أنّ الباحثين وجدوا أيضاً أن الناس يحبون شوكولاتة الحليب أكثر إذا جاءت في عبوة سوداء، ولكن مع الشوكولاتة الداكنة ، كان للتغليف بالألوان نفسها تأثير معاكس تماماً.

لم يتم العثور على فرق حقيقي بين الدراسات من البرازيل وفرنسا، وهي النتيجة التي فاجأت الفريق ، نظراً لعادات الشوكولاته المختلفة في البلدين ، حيث يأكل الشخص الفرنسي العادي أكثر من ضعف ما يفضله البرازيلي من المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو.

مع استكمال دراستهم الأولية ، يخطط الباحثون الآن للتحقيق فيما إذا كان تغليف الشوكولاتة في عبوات ملونة مختلفة يؤثر أيضاً على كيفية إدراك طعم الشوكولاتة، بدلاُ من توقعها فقط.

وكتب الفريق: “يجب إجراء مزيد من التحقيق في آثار لون السياق على الطعام”.

وأضافوا أنّ هذا سيسمح لنا ” بفهم كيفية استخدام الصناعيين والحرفيين والطهاة والباريستا وعلماء المزيج ومصممي التغليف والمدونين والمصورين للأغذية، للتأثير على توقعات المستهلكين لمنتجاتهم وخدماتهم.”