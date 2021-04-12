شكرا لقرائتكم خبر عن لا تفرط فى الملح واحرص على السمك فى رمضان إذا كنت تعانى الضغط المرتفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت العديد من الدراسات أن الصيام لا يؤثر على سلبًا على مرضى ضغط الدم المرتفع أو الأمراض المزمنة بشكل عام بشرط التزام المرضى بالروتين العلاجى المتبع والالتزام بنظام غذائى صحى ومتوازن، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

نصائح لمرضى الضغط المرتفع فى رمضان:

1- ينبغى تجنب الإفراط بتناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الأملاح والدهون.

2- تناول السمك المشوى مرتين على الأقل أسبوعيًا، وعدم الإفراط بتناول اللحوم الحمراء والدواجن خاصة فى رمضان، حيث أن الأسماك غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التى تساعد بتنظيم ضغط الدم.

3- استخدم الحبوب الكاملة بدلًا من الأرز والخبز الأبيض، وأضف تلك الحبوب إلى وجبة الإفطار والسحور فى رمضان لمدة من 3-4 أيام متتالية، نظرًا للقيمة الغذائية العالية للحبوب الكاملة الغنية بالمغنيسيو والبوتاسيوم.

4- الحرص على تناول الفواكه والخضروات خاصة فى رمضان، فهى تعتبر مصدر أساسى للبوتاسيوم الذى يساهم بشكل كبير فى التحكم بضغط الدم المرتفع، حيث يمكن الإكثار من تناول السلطات وشوربة الخضار

5- تناول منتجات الحليب قليلة الدسم، حيث كشفت العديد من الأبحاث دور الكالسيوم فى تنظيم ضغط الدم.

6- تناول البقوليات فى رمضان فهى تساعد بالسيطرة على ضغط الدم المرتفع لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية.

7- امتنع عن الصيام فى حال ارتفاع ضغط الدم دون القدرة فى السيطرة عليه لحين يتم ضبط الضغط.

8- امضغ الثوم نيئًا من أجل الاستفادة من خصائصه بالتحكم فى مستويات ضغط الدم المرتفع.

9- ينصح مرضى ضغط الدم المرتفع باستشارة الطبيب المعالج قبل قرار الصيام فى رمضان.