إزاى تختار أكلات صحية على مائدة الإفطار والسحور فى رمضان؟

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القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسات علمية فوائد الصيام للصحة، حيث أنه يساعد في فقدان الوزن الزائد وكذلك يقلل من عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب ولكن يجب تناول طعام صحي في وجبتي الإفطار والسحور، وقد يكون من الصعب أن تكون منضبطًا وسط كل الأطعمة الشهية في رمضان، كما قد تكون ممارسة الرياضة أثناء الصيام أمرًا صعبًا، لذا فقد جمعنا لكم أبرز النصائح الصحية على مائدة الإفطار والسحور في رمضان، وفقاً لموقع "ABC Everyday".

إزاي تختار أكلات صحية على مائدة الإفطار والسحور في رمضان؟تناول البروتين والكربوهيدرات المعقدة في وجبة السحور

أوصى خبراء التغذية بتناول الوجبة النموذجية التي تتكون من بيضتين مسلوقتين وقطعة خبز وبعض الفاكهة والكثير من الماء مع كوب من الحليب، الذي يعتبر وجبة سريعة مصدرًا رائعًا للكالسيوم والبروتين والكربوهيدرات المعقدة، والتي تطلق الطاقة طوال اليوم.

الوجبات البسيطة الأخرى تشمل الشوفان مع بعض الفاكهة المقطعة لأنه طعام صحي يساعد في تعزيز شعورك بالشبع والامتلاء لفترة طويلة.

قد يكون من الصعب تناول ذلك في الصباح الباكر، خاصة في الأيام القليلة الأولى، بينما يتكيف جسمك مع روتين جديد، لكن الأمر يصبح أسهل مع اعتياد جسمك على الصيام.

حافظ على رطوبة جسدك في رمضان

الشكوى الشائعة خلال شهر رمضان هي الصداع والمشكلة الرئيسية التى تسبب ذلك هي الجفاف.

يجب أن تشرب 35 مللترًا من الماء لكل كيلوجرام من وزن الجسم كل يوم من بعد الإفطار إلى السحور، لذا ، إذا كان وزنك 60 كيلوجرامًا ، يجب أن تشرب 2.1 لترًا، أي ما يزيد قليلاً عن ثمانية أكواب.

تناول وجبة الإفطار بطريقة صحية

التمر والماء وجبة خفيفة رائعة عند الإفطار، ويمكن أن تساعدك على تجنب الإفراط في تناول الطعام

يجب أن تحرص على تناول نصف طبق من الخضروات أو السلطة ، ومقدار من البروتين ، وعلى الكربوهيدرات مثل الأرز أو البطاطس أو المكرونة.

فوائد صيام رمضان لصحتك

هناك بعض الأدلة على أن الصيام يمكن أن يقلل من كمية الكوليسترول "الضار" في مجرى الدم ويزيد من كمية الكوليسترول "الجيد" ، والذي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تقول أماندا ساليس ، أستاذة أبحاث السمنة في مركز تشارلز بيركنز بجامعة سيدني الأسترالية ، إنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى فقدان الوزن.

وأضافت: "نعلم من الأبحاث أن رمضان يؤدي عمومًا إلى فقدان الوزن، وقد ظهر ذلك في الكثير من التجارب السريرية: "غالبًا ما يفقد الناس الوزن دون أي تدخل".