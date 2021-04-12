بينها الجبنة والحليب … أطعمة غنية بالكالسيوم يجب إضافتها لنظامك الغذائي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - أبريل - 2021 6:15 مساءً

يعتبر الكالسيوم وفيتامين د من أهم المعادن للجسم لاكتساب الطاقة والعمل بشكل صحيح، ومع ذلك، يعتبر الكالسيوم ضروريا لصحة الجسم وامتصاص فيتامين د، ومن الضروري استهلاك الأطعمة الغنية بالكالسيوم لتقوية العظام ومنع تلف وكسور العظام، والإصابة بضعف وهشاشة العظام.

وفيما يلي 5 أطعمة يمكن تناولها لتحسين صحة العظام، والحفاظ على صحة الجسم:

الجبنة

تعتبر منتجات الألبان المصنوعة من الحليب مصدرا كبيرا للكالسيوم في الجسم، وتحتوي الموزاريلا على نسبة عالية من الكالسيوم، وهي رائعة لصحة العظام والجسم، كما يمكن أيضا تجربة الأجبان المصنوعة من الحليب الخالي من الدسم للحصول على نتائج صحية.

الحليب

يعتبر كوب واحد من الحليب يوميا، كافيا لجعل عظامك أقوى مع الحفاظ على اللياقة، كما أنه حيوي لتقوية العظام، وهي مصدر فعال للكالسيوم، ويجب أن يشرب الأطفال بشكل خاص كوبا من الحليب الدافئ كل صباح ومساء، قبل النوم.

البيض

يعتبر البيض المصدر الأفضل لفيتامين د وجميع العناصر الغذائية والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم لليوم.

البروكلي

يعتبر البروكلي أيضا من المصادر الجيدة للكالسيوم، كما أنه مصدر كبير لفيتامين سي، ويحتوي على كمية جيدة من الألياف والعناصر الغذائية الأخرى التي تعتبر مهمة لتقوية العظام، ويحتوي البروكلي أيضا على خصائص مقاومة للسرطان.

سمك السلمون

يعتبر السلمون المصدر الرئيسي لفيتامين د، الذي يمتلك خصائص مميزة لتقوية العظام، كما أن العظام اللينة الصالحة للأكل الموجودة في أسماك السلمون المعلبة تعتبر مليئة بالكالسيوم، كما يعتبر سمك السلمون مفيدا للصحة العامة.