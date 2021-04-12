شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم 8 نصائح لمرضى السكرى لصيام آمن فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل مرضى السكرى مع قدوم شهر رمضان الكريم، عن مخاطر الصيام ومدى تأثيره على مستويات السكر بالدم، خاصة مع عدم تناولهم العقاقير المخصصة لضبط مستويات الانسولين، مما يعرضهم للهبوط أو بعض المضاعفات الخطيرة.

ونستعرض فيما يلى أبرز النصائح التي يجب على مرضى السكرى اتباعها خلال شهر رمضان1.تناول الفواكة والخضروات بالسحور:

يحتاج مرضى السكرى الى كمية قليلة من الأنسولين قبل بدء الصيام، ويفضل تناولهم الفواكة والخضروات خلال وجبة السحور.

2. حاول تأخير وجبة السحور:

على مرضى السكر تأخير وجبة السحور بقدر الإمكان متى كان ذلك ممكنا ووفقا لظروفهم.

3. تناول كميات قليلة من الطعام عند الإفطار:

لابد من تجنب تناول الأطعمة الحلوة أو الدهنية التي تعمل على اضطراب مستويات الجلوكوز في الدم .

4. تناول السوائل:

إذا كنت مريضا بالسكرى تأكد من شرب الكثير من السوائل الخالية من السكر والكافيين في نهاية صيامك لتجنب الإصابة بالجفاف.

5. تجنب تناول كميات من الطعام خلال السحور:

تناول المرضى وجبات كبيرة قبل الصيام في السحور وبعد الصيام عند الإفطار، يعرضهم لخطر الإصابة بمستويات عالية جدًا من الجلوكوز تسمى فرط سكر الدم.

6.تجنب تناول العصائر:

يتجنب تناول أنواع العصائر التي تحتوى على كميات كبيرة من السكريات واستبدالها بتناول الفواكه التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن.

7. تجنب الخبز الأبيض:

استبدال الخبز الأبيض بالخبز الذي يحتوي على الكربوهيدرات ومن ذلك الخبز الأسمر، لتجنب ارتفاع مستويات السكر بالدم.

8. تجنب مشروبات الكافيين:

تجنب مشروبات الكافيين لأنها تعد من المشروبات المدرة للبول التي قد تصيبك بالجفاف خلال الصيام.

وأوصى التقرير بأن يمتنع مرضى السكرى عن الصيام إذا شعروا بنقص في مستويات السكر بالدم.