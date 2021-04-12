شكرا لقرائتكم خبر عن متى تستخدم بخاخات الربو في «رمضان»؟.. «الصحة» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت، وزارة الصحة، طريقة استخدام بخاخات الربو في رمضان وأوضحت أثرها على الصيام.

وقالت الوزارة عبر حساب “عش بصحة”: إن بخاخات الربو نوعين، الأول منها بخاخ إسعافي موسع للشعب الهوائية، ويُستخدم عند الحاجة، ولا يُفطر بحسب فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

وأضافت أن النوع الثاني فهو “البخاخ الوقائي”، ويمكن أخذه وقت الإفطار ووقت السحور، ويؤخذ بانتظام مرة أو مرتين حسب وصف الطبيب.