شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تشيد بتوفير عقار "أڤيبيراڤير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدواء يخفض الحرارة بعد 3 أيام.. ويشفى 65% من الحالات في 4 أيام.. والباقية خلال 10.. ويقلل فترة ظهور الأعراض لـ"النصف"

أشادت اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، بجهد شركة «إيفا فارما»، الرائدة في مجال صناعة الدواء، وسعيها لتوفير أحدث العلاجات لمواجهة كورونا، وذلك بالتزامن مع طرح «أڤيبيراڤير» أول مضاد للفيروسات مناسب لحالات العزل المنزلي للمصابين بالفيروس بأعراض خفيفة او متوسطة.

وقال الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب القصر العينى ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة، إن البرتوكول العلاجي الذي وضعته اللجنة العلمية وقامت بتحديثه ٣ مرات، كان اخرها في نوفمبر الماضي، حقق نتائج جيدة وتم تعميمه على جميع المستشفيات.

‎وأكد أن البروتوكول المصري لعلاج كورونا من أفضل البروتوكولات على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل على إدخال الأدوية الجديدة للوصول إلى أفضل نتائج ممكنة.

وأضاف «حسني» أن اللجنة أدرجت مضاد الڤيروسات فافيبيراڤير وهو عقار «أڤيبيراڤير»، كأول دواء «مُضاد للفيروسات» لحالات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، مؤكدًا أن توفيره في الصيدليات وسيمثل راحة كبيرة للحالات التي تحتاجه، بدلاً من الذهاب للمستشفيات.

وقال الدكتور رياض أرمانيوس العضو المنتدب لشركة إيڤا فارما، إن شركته حرصت منذ بداية الجائحة على توفير كل ما يحتاجه المريض المصري، بأعلى جودة وبما يتناسب مع الإرشادات العالمية.

‎وأوضح أن «أڤيبيراڤير» هو أحد العقاقير المضادة للفيروسات، والتي تعمل على إيقاف أو تثبيط نشاطه عن التكاثر داخل الخلايا المصابة بتلك الفيروسات.

وأكد أن «إيڤا فارما» وفرت «أڤيبيراڤير» منذ ٨ أشهر لحالات كورونا داخل المستشفيات، ومؤخرًا حصل على الموافقة على طرحه في الصيدليات لحالات العزل المنزلي، وثمن على موافقة الجهات المسئولة بالدولة على هذا التوجه.

وأوضح أن «أڤيبيراڤير» الذي تم طرحه في ٥ آلاف صيدلية هو مثيل الدوائيين الروسي والياباني لعلاج كورونا، والذين أثبت نتائج إيجابية في علاج الحالات المُصابة بكورونا من الحالات «البسيطة» و«المتوسطة» في الخارج، وفي مصر أيضاً لدى صرفه للحالات المُصابة بـ«الفيروس".

وأضاف أن الدواء يتوفر في شكل «أقراص»، لافتاً إلى أن الدواء ظهر في عام 2014 كعلاج للإنفلونزا باليابان، وأرسل لأكثر من 40 دولة لاختباره سريرياً ضد كورونا، واعتمدته أكثر من دولة في بروتوكولات علاجها، منها مصر والهند والصين، وروسيا، بالإضافة لليابان، ومتواجد بالبروتوكولات العلاجات المصرية لمواجهة كورونا أيضاً.

‎وأشار إلى أن الدواء يخفض فترة ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا إلى «النصف»، وهو واحد من عقارين هما الأكثر فعالية عالمياً لعلاج الكورونا، مشيراً إلى أنه ذو كفاءة أيضاً في مواجهة نزلات البرد الحادة، وعدد من الأمراض الفيروسية التنفسية الأخرى.

وقال الدكتور جورج ماهر، مدير عام بشركة «إيڨا فارما»، المُصنعة للدواء، إن «أڤيبيراڤير» يعمل على منع استنساخ فيروس كورونا المستجد داخل الخلايا البشرية، وأظهرت الدراسات الخاصة باستخدامه أنه يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة المريض بعد 3 أيام من تناوله له، واختفاء الفيروس بعد 4 أيام من العلاج في 65% من الحالات المُعالج به، والباقية يتم شفاؤهم خلال 10 أيام.

وأضاف أن «أڤيبيراڤير» يخفض فترة ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا إلى «النصف»، كما أنه واحد من عقارين هما الأكثر فعالية عالمياً لعلاج الكورونا، مشيراً إلى أنه ذو كفاءة أيضاً في مواجهة نزلات البرد الحادة، وعدد من الأمراض الفيروسية التنفسية الأخرى.

وأوضح أن هذا الدواء تمت الموافقة عليه في اليابان عام 2014 كعلاج للانفلونزا، وحصل علي موافقة استخدام الطوارئ من وزارة الصحة الروسية لعلاج حالات الكورونا فى30 مايو 2020، كما أرسلته اليابان لأكثر من 40 دولة حول العالم لإدراجه في التجارب السريرية، وحصل على موافقة استخدام الطوارئ في عدة دول، منها اليابان، والصين، وإيطاليا بعد ثبوت فعاليته بنتائج مبشرة.