شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى أسوان الجامعى ينقذ حياة مريض من الموت بعد إصابته بقطع فى الرقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق طبى بمستشفى أسوان الجامعى، اليوم الإثنين، في إنقاذ حياة مواطن وصل إلى المستشفى مصابا بقطع فى أوتار الرقبة، وكانت حالته متأخرة.

وأوضح بيان لمستشفى أسوان الجامعى، بأن المواطن "على مراد عبد الرسول" من أهالى منطقة خور عواضة شرق مدينة أسوان، ويبلغ من العمر 42 سنة، وصل إلى المستشفى وكان يعانى من هبوط حاد بالدورة الدموية، إثر وجود جرح في منتصف الرقبة بمنطقة الحلق وجرحين قطعيين بالرسغ الأيمن والأيسر وجرح طعني شبه نافذ بمنطقة ما فوق المعدة.

وأشار بيان المستشفى، إلى أنه بعد تدخل الفريق الطبى، تم عمل إنعاش قلبي رئوي بواسطة أطباء عناية الإصابات، وتبين وجود تهتك بالفص الأيسر للكبد وتم عمل استكشاف بمنطقة الرقبة وتبين وجود إصابة بممر الهواء للحنجرة وتم إصلاحه بواسطة أطباء قسم الأنف والأذن والحنجرة، وتم عمل استكشاف جراحي وإصلاح الأوتار المصابة بالرسخ الأيسر بواسطة أطباء التجميل والإصلاح، والمريض بحالة صحية مستقرة وتم إيداعه بقسم عناية ما بعد العمليات. شارك فى الجراحة، التى استمرت لمدة 8 ساعات، أطباء قسم الأنف والأذن والحنجرة: "عصام ابوالمجد وشريف فراج وسلمي أسامة"، وأطباء قسم التجميل والإصلاح: "عمرو بهاء وأحمد صلاح"، وأطباء قسم الجراحة العامة: "أحمد مغربى ومحمود حسانى ومحمود ربيع وأحمد رضوان"، وأطباء قسم التخدير والعناية المركزة: "طه الطيرى ومحمد الأمير ومحمد الانصارى وآلاء عطية".