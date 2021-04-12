أجمل عبارات التهنئة بمناسبة الولادة خلال شهر رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أبريل 2021 04:36 مساءً - هل جاءت مناسبة ولادة أحد أطفال العائلة أو المعارف والأصدقاء مع حلول شهر رمضان، أو خلال أيامه المباركة، إذا كانت الإجابة نعم فأنت بحاجة لبطاقات تهنئة يمكنك أن تطيريها للعزيزات الأمهات بمناسبة شهر رمضان وولادة المولود.

ولذلك فقد جمعت لك " الخليج 365" أجمل عبارات التهنئة فتابعيها، وتعرفي عليها لتختاري ما يروق لك مع بطاقات جميلة كالآتي.

الجمع بين مناسبتين

_ لا إنس ولا جان ولا حتى قارئة الفنجان سبقوني وقالولك مبروك ما أجاكي، ورب الكون يحفظلك ضناكي.

_ أكتب من القلب كتابين واحد بمناسبة شهر رمضان والثاني بمناسبة ولادة الغلمان.

_ أجمل التهاني والتبريكات أزفّها لك بمناسبة المولود الجديد وشهر رمضان الكريم.

_ بكل أنواع البخور، وبكل عطر الزهور، وبكل أصوات الطيور، أقولك مبروك المولود وكل سنة رمضان يعود بكل الخير عليكي يا أم العصفور.

بطاقات تهنئة مع الهدايا

نموذج لتصميم هدية مولود

وبسبب جائحة كورونا يصبح من الصعب الوصول لأم المولود والتهنئة في شهر رمضان ولذلك يمكن أن ترفقي البطاقات، كما يمكنك أن تستلمي بطاقات أيضاُ إذا كنت فعلاُ أم المولود على غرار:

_ حبيت أرسل هدية لأقولك مبارك العطية، ومبارك أجمل شهر على البرية.

_ رمضان جانا والمولود أهدانا، وغير الهدية المرفقة أرسلنا قلوبنا ودعانا أنه رب الكون يرعاكم ويرعانا.

_ يا هلا باللي حضر، ورمضان انتظر عشان يكون الفرح فرحين، ونبعت بدل الهدية ثنتين.