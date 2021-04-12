فوائد زينة رمضان للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أبريل 2021 04:36 مساءً - قد لا يجد الكثيرون داع للتزيين في رمضان، لكن هذا فيه شيء من الإهمال، فزينة شهر رمضان عدا عن أنها تبهج النظر، لها تأثير نفسي كبير على الأطفال، إليكم بعض ما تفعله زينة رمضان في قلوب الأطفال، توردها مدربة الأشغال اليدوية هانيا عيتاني.

هانيا عيتاني

تزيد الأطفال فرحاً

1 – الزينة تزيد الأطفال فرحاً وبهجة بقدوم الشهر الفضيل كل عام وعلى امتداد أيام الصوم الثلاثين.

2 – تعلّم الأطفال أن هذا الشهر مختلف عن بقية الشهور.

3 - هي واحدة من المظاهر الحضارية لإظهار الفرح، وكسر الروتين لدى الناس كما أنها تريح البصر.

4 – إضاءاتها تتعلق بإثارة الفرح، وتحقق الترابط العميق بين أفراد العائلة.

5 – تزيد حماس الأطفال للصوم، فالزينة تعلن بدء رمضان، حيث تصبح كل بيوت الحي جميلة ومليئة بالفرح، الذي يستمر حتى انتهاء اليوم الثالث من عيد الفطر السعيد.

إليك أفكار رائعة لتزيين منزلك فى رمضان

1- زينة نجوم وهلال رمضان

زينة النجوم والهلال

احضري أوراق ملونة سميكة وقُصيها على شكل هلال ونجوم بأحجام مختلفة. اختاري ألوان جذابة تتناسب مع ديكور وألوان جدار المنزل. قومي بعمل ثقوب صغيرة عند أطراف كل شكل. ثبتي عدداً منها معاً باستخدام خيط قماش أو بلاستيك (خيط السنارة)، ثم ثبتيها فى الحائط بلاصق قوي يمكنك أيضاً تزيين الهلال بالورود أو الخيوط الملونة أو ببعض الأنوار البسيطة.

2- زينة حائط رمضان كريم

رمضان كريم

هذه الفكرة سهلة للغاية. قصي لوحاً ورقياً سميكاً إلى مربعات أو دوائر كبيرة وفرغي كل مربع على شكل حرف من حروف كلمة رمضان كريم سواء بالعربية أو بالإنجليزية. اصنعي ثقوباً أعلى كل مربع وثبتيهم معًا بحبل أنيق وعلقيها على الحائط أو على مدخل أحد أبواب المنزل. يمكنك أيضًا ترك الأحرف متشابكة والصقيها على الحائط بدلًا من تعليقها بخيوط.

3- فوانيس وشموع رمضان الكلاسيكية لتزيين المنزل

هل تتذكرين شكل الفانوس النحاس الكلاسيكي الذي يعمل بالشموع؟ حسنًا، ننصحك بامتلاك واحد أو اثنين هذا العام. فكل ما عليك هو إضافة شمعة بداخله ووضعه على منضدة وبجواره عدد من الشموع الصغيرة ذات الشكل الجذاب. إنه يمنحك زاوية عربية مميزة، ويجعلك تشعرين بأجواء رمضان.

4- طبق "نقوش شرقية" لتزيين منزلك في رمضان

نقوش عربية

هل يحب أبناؤك الألوان؟ حسنًا، ما رأيك في أطباق، ذات نقوش إسلامية أو حتى رسومات مدفع رمضان، أو فوانيس ملونة. إنها بسيطة ومبهجة أيضاً. يمكنك شراؤها جاهزة. ويمكنك وضع هذا الطبق على الطاولة أو الحائط أو حتى أبواب الغرف.

٥- الفانوس الورقي

اصنعي الفانوس الورقي

من السهل عمل فوانيس من الورق. هناك طرق عديدة لذلك لكن أسهلها هو إحضار ورقة A4 وطيها لنصفين ثم قصها طوليًا إلى شرائح من دون فصل الأطراف. الآن افتحي الورقة ولفيها وثبتي طرفيها معاً بالدباسة وثبتي بها ورقة حاملة. لتكوني مختلفة، اختاري ألوان زاهية اللون وعلقي الفوانيس بفروع الزرع أو بسقف المنزل. ويمكنك أيضًا إضاءة الفانوس بنفس طريقة وعمل قوالب الشمع السابقة.