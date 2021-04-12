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الهند تمنع تصدير عقار ريمديسيفير بعد تزايد حالات كورونا

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القاهرة - سامية سيد - حظرت الهند تصدير عقار ريمديسيفير Remdesivir الذى يعالج أعراض كورونا وسط زيادة في حالات فيروس كورونا في البلاد، وقالت الحكومة الهندية إنها حظرت تصدير حقن Remdesivir والمكونات الصيدلانية الفعالة حتى يستقر الوضع الوبائي في البلاد، بحسب ما ذكر موقع " ndtv".

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 وقالت الحكومة الهندية، في بيان صحفي، "تشهد البلاد ارتفاعًا مؤخرًا في حالات كورونا، وهي تتزايد باطراد وقد أدى ذلك إلى ارتفاع مفاجئ في الطلب على حقن ريميديسفير المستخدم في علاج أعراض كورونا، وهذا يعني احتمالية زيادة هذا الطلب في الايام المقبلة".

وتقوم سبع شركات هندية بإنتاج ريميدسيفير بموجب اتفاقية ترخيص مع شركة جيلياد Gilead Sciences ، بالولايات المتحدة.

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وطلبت الحكومة الهندية من مفتشي الأدوية وغيرهم التحقق من المخزونات، والتحقق من أي سوء تصرف ووقف التخزين والسوق السوداء لبيع الدواء.

وقالت الحكومة إن "وزارة الأدوية كانت على اتصال مع الشركات المصنعة المحلية لزيادة إنتاج ريمديسفير".

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ويستخدم ريميديسفير كعلاج لأعراض كورونا وقالت الحكومة: "تم إبلاغ الولايات والأقاليم الاتحادية بضرورة إبلاغ هذه الخطوات مرة أخرى إلى جميع المستشفيات، في كل من القطاعين العام والخاص ".

وأبلغت عدة ولايات عن زيادة في حالات كورونا في الأسابيع الأخيرة ، مما دفعها إلى التفكير في عمليات الإغلاق الجزئي وإعادة القيود وعلى الرغم من أن حملة التطعيم في الهند تمضي بأقصى سرعة ، إلا أن العديد من الولايات شكت من انخفاض مخزون اللقاحات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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