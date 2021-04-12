خسارة الوزن في الأسبوع الأول من رمضان من دون حرمان

بيروت - نادين محمد - لا يُعتبر شهر رمضان الكريم هو الوقت المناسب لزيادة جدول التمرين أو تعلم مهارة أو رياضة جديدة، ويُعد عدم وضع خطة لنظامك الغذائي أحد أكبر الأخطاء التي يمكن أن ترتكبيها خلال شهر رمضان، مما قد يعيقك بطرق أخرى ويزيد من زيادة الدهون والوزن، لذا من الممكن محاولة الحفاظ على مستويات لياقتك ورشاقتك من خلال رجيمًا غذائيًا صحيًا تُقدمه لك "الجميلة"، للحفاظ على رشاقتك، وفي الوقت نفسه لا يحرمك من أطباق رمضان الشهية.

رجيم الأسبوع الأول من رمضان

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برنامج تطبيق رجيم الأسبوع الأول من رمضان

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الإفطار ثابت:

ثلاث مرات يومًا بعد يوم.

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اليوم الأول: صحن صغير من الشوربة الدافئة مع طبق سوتيه وشريحتان من اللحم المشوي.

اليوم الثاني: قطعة بحجم علبة الكبريت من الرقاق مع طبق سلاطة كبير وكوب عصير البرتقال.

اليوم الثالث: طبق من سوتيه البروكلي مع ستيك مشوي قطعة متوسطة وطبق شوربة مشروم.

اليوم الرابع: قطعتين من السمبوسك مع طبق شوربة خضار وطبق سلاطة زبادي بالخيار.

اليوم الخامس والسادس: طبق شوربة مشروم مع شريحة فيليه دجاج بصوص المشروم وطبق من سوتيه الكوسا والجزر.

اليوم السابع: كوب عصير برتقال بدون سكر مع شريحة من سمك السالمون وطبق سلاطة خضراء كبير.

السحور اليومي

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بيضة مسلوقة مع كوب زبادي وطبق من الخيار والخس.

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