شكرا لقرائتكم أتبحث عن السعادة والهدوء بزمن كورونا الكئيب؟ السر في 7 أطعمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصبح البحث عن السعادة وراحة البال هذه الأيام من الأشياء الشحيحة، في ظل الكآبة والحظر والإجراءات الاحترازية التي فرضها تفشي فيروس كورونا على البشر في أنحاء المعمورة.

ومن المعروف أن مستويات مادة السيروتونين في أجسامنا ترتبط بالسعادة، ويمكن للمستويات الصحيحة من السيروتونين أن تشعرك أيضا بالهدوء والتركيز وتقلل من القلق الذي أصبح سمة ملازمة للجميع هذه الفترة.

وتنتج أمعاؤنا 90% من مادة السيروتونين، لذا فليس من المستغرب أن يؤثر الطعام الذي نتناوله على الطريقة التي نشعر بها. وتم ربط المستويات المنخفضة من السيروتونين بالاكتئاب واضطرابات النوم وكذلك الشهية.

مستوى السيروتونين في الجسم مسؤول عن مستوى السعادة

وتتمثل إحدى طرق زيادة مستويات السيروتونين في الجسم في استهلاك الحمض الأميني التربتوفان، وفقا لما ذكره موقع "ميديكال نيوز توداي" Medical News Today.

ويساهم التربتوفان في إنتاج السيروتونين وغالبا ما يوجد في الأطعمة الغنية بالبروتين.

وبحسب الموقع المتخصص في الشؤون الصحية، فإن الذين يعانون من الاكتئاب والقلق غالبا ما يكون لديهم مستويات منخفضة من التربتوفان. ومع ذلك، يمكن أن تكون إحدى طرق معالجة ذلك من خلال تناول الأطعمة الغنية بالتربتوفان.

ووضع الموقع روشتة مكونة من عدة أطعمة يجب أن تكون متوفرة في قائمة التسوق الخاصة بك لزيادة مستويات السيروتونين وبالتالي تصل بك إلى مستوى السعادة الذي تأمل فيه، ومنها:

1-الدواجن

يميل اللحم إلى أن يكون غنيا بالبروتين وهو خيار جيد للتربتوفان أيضا. وتعد الدواجن خيارا جيدا عندما يتعلق الأمر بتناول اللحوم لأنها تحتوي أيضا على نسبة منخفضة من الدهون.

2-البيض

البيض غني بالتربتوفان. ويحتوي على كميات كبيرة من فيتامينات A وB12 والسيلينيوم.

ويعد صفار البيض أيضا مصدرا جيدا للكولين، وهو عنصر غذائي مهم قد يكون مهما بشكل خاص في حالات الحمل، كما أظهرت الدراسات التي نشرتها المكتبة الوطنية للطب.

3-سمك السالمون

بصرف النظر عن كون السلمون مصدرا للتربتوفان، يعد السلمون مصدرا ممتازا للأحماض الدهنية وأوميغا 3 وفيتامين D، بحسب مصادر طبية عديدة.

4-البذور

تعد البذور مصدرا مهما للتربتوفان بشكل خاص للنباتيين الذين قد لا يتمكنون من تناول بعض الأطعمة الأخرى في هذه القائمة.

ويمكن إضافة بذور اليقطين والكتان والشيا بسهولة إلى السلطات والزبادي والحبوب، ما يوفر مضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات، وهي عناصر هامة لصحة الجسم.

5-المكسرات

ستساعدك المكسرات أيضا على زيادة مستويات السيروتونين لأنها تحتوي على التربتوفان. كما أنها مصدر مهم للدهون الأحادية غير المشبعة والبروتينات وبعض المعادن والفيتامينات المهمة لعمل الجسم بشكل سليم.

6-المنتجات تحتوي على فول الصويا

طعام آخر مهم للنباتيين هو المنتجات التي تحتوي على فول الصويا، مثل التوفو أو حليب الصويا أو صلصة الصويا، كونها كلها مصادر للتربتوفان.

7-منتجات الألبان

يمكن أن يوفر الحليب ومنتجات الألبان أيضا دفعة من التربتوفان. كما أنها مصدر جيد للكالسيوم وفيتامينات A وD وE.