متى يجب أن تحصل على اللقاح إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا؟

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القاهرة - سامية سيد - يتساءل كثير من الناس حول الحصول على لقاح فيروس كورونا إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا، حيث أصبح الحصول على اللقاح أكثر تعقيدًا إذا تم تشخيص شخص ما مؤخرًا بكورونا أو تم تشخيصه بين جرعتين، في هذا التقرير نتعرف على متى يجب أن تحصل على اللقاح إذا كنت مصاباً بفيروس كورونا، وفقاً لموقع "CNN" الأمريكي.

وقالت الدكتور لينا وين، طبيب الطوارئ والأستاذ الزائر للسياسة الصحية والإدارة في كلية معهد ميلكن للصحة العامة بجامعة جورج واشنطن: يحتاج الناس إلى أخذ عدة عوامل في الاعتبار عند الحصول على اللقاح.

وأضافت، "من المهم مراقبة الأعراض الخاصة بك إذا تم تشخيصك بفيروس كورونا، ويجب أن تتأكد من أنك بصحة جيدة عند تلقي لقاح الفيروس التاجي."

وتابعت، "تأكد أيضًا من استشارة طبيبك إذا كانت نتيجة اختبارك إيجابية لفيروس كورونا أو كنت تعاني من أعراض."

وأوضحت وين، "إذا كنت مؤهلاً لتلقي اللقاح، فمن المهم أن تتناوله حتى إذا كنت قد أصبت بفيروس كورونا من قبل، وأضافت أن اللقاح يوفر "حماية أفضل وأطول وأكثر اتساقًا بالتأكيد من المناعة الطبيعية".

وقالت وين: "لا نعرف أيضًا كم من الوقت ستستمر الحماية بعد الإصابة بفيروس كورونا ، لذا لا يزال يتعين عليك الحصول على اللقاح".

وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن اللقاحات توفر مستوى عالٍ من المناعة، ولأن اللقاحات جديدة، فإن الباحثين لا يعرفون إلى متى تستمر المناعة، ولكن "يتوقع أن تستمر المناعة إلى ما بعد ستة أشهر".

هل يجب الحصول على اللقاح إذا تم تشخيصك بكورونا مؤخرا؟

وقالت الدكتورة وين: "لا يوجد عدد محدد من الايام يجب على الشخص الانتظار حتى الحصول على اللقاح، وبدلاً من ذلك ، يجب على الأشخاص مراقبة أعراضهم والتأكد من أنهم لا يشعرون بأي أعراض شديدة لفيروس كورونا، بما في ذلك الحمى".

وقال وين: "إذا مرت 10 أيام وكان لديهم أعراض طفيفة أو لم تظهر عليهم أعراض، فسيكون من الجيد الحصول على اللقاح في هذه المرحلة".

هل يجب أن أتناول جرعتين من اللقاح؟

وقالت وين إنه من الأهمية بمكان تلقي جرعتين من اللقاح مضيفة أن اللقاحات تمت دراستها على افتراض أن الناس سيأخذون جرعتين، وأضافت أن الجرعة الأولى توفر بعض الحماية.

ماذا لو تم تشخيص الإصابة بكورونا بين جرعات اللقاح الأولى والثانية؟

وقالت إن الجرعة الأولى من اللقاح توفر بعض الحماية ، لكن ليس بقدر جرعتين ، لذلك هناك احتمال للإصابة بالفيروس بين الجرعات وإذا تم تشخيص إصابتك بكورونا بين الجرعات ، توصي وين بانتظار تلقي جرعتك الثانية حتى تهدأ الأعراض.

وأوضحت وين: "تم بالفعل تسريع نظام المناعة لديك والاستجابة لفيروس كورونا، لذلك لا تحتاج إلى اللقاح لزيادة تحفيز جهاز المناعة لديك في تلك المرحلة".

وأضافت: "من المهم أن تمنح جسمك فرصة للتعافي، لذلك من الأفضل الانتظار حتى تختفي الأعراض".