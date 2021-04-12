صحة ورشاقة

الصين تتوقع إنتاج 3 مليارات جرعة من لقاح كورونا بحلول نهاية العام

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القاهرة - سامية سيد - كشفت جريدة "South China Morning Post"، عن أنه من المتوقع أن يصل إنتاج لقاح فيروس كورونا في الصين إلى 3 مليارات جرعة بحلول نهاية العام، وفقًا لوكالة الصحة الصينية، وقد حددت الصين هدفًا يتمثل في تطعيم 40 % من سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة بحلول نهاية يونيوالمقبل.

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وكشف المسؤول بلجنة الصحة الوطنية تشنج تشونج ويي، الذي يرأس أيضًا فريق العمل الوطني للقاحات كورونا بالصين: "في النصف الثاني من هذا العام، سنكون قادرين تمامًا على تلبية مطالبنا".

وحددت الصين هدفًا يتمثل في تطعيم 40 % من سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة بحلول نهاية يونيو، لكنها تواجه صعوبة في تحقيق هذا الهدف، ويرجع ذلك جزئيًا إلى نقص الإمدادات ومع ذلك ، تعمل شركات الأدوية الصينية على توسيع خطوط إنتاجها بسرعة لتصنيع لقاحات كورونا لتلبية الطلب المحلي.

وستضاعف إحدى شركات الأدوية، Sinovac ، طاقتها من مليار جرعة في فبراير إلى ملياري جرعة بعد استكمال خط إنتاج ثالث هذا الشهر، وفقًا لما قالته الشركة.

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وقالت شركة Sinopharm التي تديرها الدولة إنها تتوقع إنتاج مليار جرعة هذا العام وتأمل في زيادة طاقتها إلى 3 مليارات في المستقبل، ولقاح سينوفارم فعال بنسبة 79 % ، وفقًا للنتائج الصادرة عن الشركة.

وفي نهاية مارس الماضى، قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية إن البلاد تنتج الآن 5 ملايين جرعة من لقاحات كورونا يوميًا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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