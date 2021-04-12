شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تتوقع إنتاج 3 مليارات جرعة من لقاح كورونا بحلول نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جريدة "South China Morning Post"، عن أنه من المتوقع أن يصل إنتاج لقاح فيروس كورونا في الصين إلى 3 مليارات جرعة بحلول نهاية العام، وفقًا لوكالة الصحة الصينية، وقد حددت الصين هدفًا يتمثل في تطعيم 40 % من سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة بحلول نهاية يونيوالمقبل.

وكشف المسؤول بلجنة الصحة الوطنية تشنج تشونج ويي، الذي يرأس أيضًا فريق العمل الوطني للقاحات كورونا بالصين: "في النصف الثاني من هذا العام، سنكون قادرين تمامًا على تلبية مطالبنا".

وحددت الصين هدفًا يتمثل في تطعيم 40 % من سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة بحلول نهاية يونيو، لكنها تواجه صعوبة في تحقيق هذا الهدف، ويرجع ذلك جزئيًا إلى نقص الإمدادات ومع ذلك ، تعمل شركات الأدوية الصينية على توسيع خطوط إنتاجها بسرعة لتصنيع لقاحات كورونا لتلبية الطلب المحلي.

وستضاعف إحدى شركات الأدوية، Sinovac ، طاقتها من مليار جرعة في فبراير إلى ملياري جرعة بعد استكمال خط إنتاج ثالث هذا الشهر، وفقًا لما قالته الشركة.

وقالت شركة Sinopharm التي تديرها الدولة إنها تتوقع إنتاج مليار جرعة هذا العام وتأمل في زيادة طاقتها إلى 3 مليارات في المستقبل، ولقاح سينوفارم فعال بنسبة 79 % ، وفقًا للنتائج الصادرة عن الشركة.

وفي نهاية مارس الماضى، قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية إن البلاد تنتج الآن 5 ملايين جرعة من لقاحات كورونا يوميًا.