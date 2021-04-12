هل تساهم الفيتامينات فى الحفاظ على صحة العين؟

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القاهرة - سامية سيد - تنجم مشاكل العين عن مجموعة من العوامل المختلفة ونقص الفيتامينات، وقد يتساءل البعض: هل أحتاج إلى فيتامينات أو مكملات غذائية لتحسين صحة العين؟.. هذا ما سنعرف إجابته في السطور التالية، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

وأكد طبيب العيون بمستشفيات "كليفيلاند كلينيك" الأمريكي الدكتور ريتشارد جانز، أنه إذا كان نظامك الغذائي يفتقد الفيتامينات أو العناصر الغذائية الأساسية التي تحتاجها على أساس يومي - أو لديك نقص تم تشخيصه يزيد من خطر الإصابة بالمرض - فقد يوصي طبيبك بتناول المكملات الغذائية ولكن بالنسبة لمعظم الناس، فهي ليست ضرورية لصحة العين".

وأضاف، "يمكنك الحصول على الفيتامينات التي تحتاجها من خلال نظامك الغذائي وهناك القليل من الأدلة التي تربط مكملات الفيتامينات بتحسين صحة العين".

وتابع، أن هناك استثناء واحد وهو مرض الضمور البقعي المرتبط بالعمر فإذا كنت مصابًا به تحدث إلى طبيب العيون حول ما إذا كانت المكملات مناسبة.

وأظهرت الأبحاث أن الأشخاص المصابين بالضمور البقعي قد يستفيدون من تناول فيتامينات معينة وتوصلت دراسة أخرى إلى أن تناول فيتامينات معينة بتركيزات عالية يبطئ تقدم هذه الحالة لدى نسبة كبيرة من الناس ومع ذلك ، تشير الدراسة إلى أن تناول هذه الفيتامينات لا يؤدي إلا إلى إبطاء المرض ولا توجد فيتامينات يمكن أن تمنعه ​​من التكون في المقام الأول.

وقام المعهد الأمريكي للعيون بتحديث إرشاداته مؤخرًا بشأن الضمور البقعي في دراستهم المسماة AREDS 2 (دراسة أمراض العين المرتبطة بالعمر) بوضع التوصيات التالية:

500 ملليجرام من فيتامين سي.

400 وحدة دولية من فيتامين هـ.

2 مليجرام نحاس.

80 ملليجرام من الزنك.

10 ملليجرام لوتين.

2 ملليجرام زياكسانثين.

أدلة على وجود روابط مرضية أخرى

بالنسبة لأمراض العين الأخرى، فإن الأدلة محدودة على وجود روابط بين مشكلات العين ونقص الفيتامينات وقال الدكتور جانز: "لم يتم تقييم العديد من الأشخاص تمامًا مثل الضمور البقعي فيما يتعلق بالنظام الغذائي والتغذية ، لذلك لا توجد توصية قوية لأخذ مكملات الفيتامينات لهم وبالنسبة إلى الجلوكوما ، هناك القليل من الأدلة على أن الفيتامينات لها أي تأثير على هذه الحالة."

احصل على الفيتامينات من خلال طعامك

من الأفضل تناول نظام غذائي مع مجموعة كاملة من العناصر الغذائية للتأكد من أنك لا تعاني من نقص الفيتامينات هذا لا ينطبق فقط على صحة عينيك ، ولكن أيضًا على صحتك العامة.

على سبيل المثال ، الخضروات ذات الأوراق الخضراء مثل السبانخ واللفت وغيرها تقدم العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة لصحة العين.

إذا كنت ترغب في زيادة تناول أوميجا 3 ، فيمكنك العثور عليه في الأسماك الدهنية والعديد من أنواع المكسرات والبذور. رش المكسرات والبذور على السلطات أو تناولها كوجبات خفيفة للحصول على دفعة سريعة من العناصر الغذائية.

يحتوي الجزر أيضًا على نسبة عالية من فيتامين أ ، وهو أمر مهم في عملية التمثيل الغذائي لشبكية العين لجني الفوائد ، احصل على جرعتك اليومية من فيتامين أ عن طريق مضغ الجزر.