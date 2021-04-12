شكرا لقرائتكم خبر عن علماء بالبنتاجون يبتكرون شريحة توضع تحت الجلد تكتشف أعراض «كورونا» قبل ظهورها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

ابتكر علماء في وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“ شريحة ميكروية يتم إدخالها تحت الجلد، تقوم باكتشاف أعراض فيروس كورونا قبل ظهورها على المرضى.

وفي حديث لبرنامج “60 دقيقة” على “سي بي إس نيوز”، أوضح المسؤول عن تطوير الشريحة، مات هيبورن، وهو ضابط متقاعد، أن الغرض منها كشف المصابين بكوفيد-19، وليس تتبع تحركات الأشخاص الذين غرست فيهم، بحسب سكاي نيوز.

وأوضح هيبورن، أن آلية عمل الشريحة تقوم على رصد أي تفاعلات في الدم، للتنبؤ بحصول العدوى، دون تقديم مزيد من التفاصيل، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبيّن قائلا: “يمكننا الحصول على تقييم للعدوى والإصابة في غضون فترة زمنية قصيرة تتراوح بين 3 إلى 5 دقائق، وهو ما يعتبر زمنا حاسما في عمليات التشخيص والعلاج لاحقا”.