شكرا لقرائتكم خبر عن فرض الضرائب وحظر الإعلان عن التبغ.. أهم طرق الإقلاع عن التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة الصحة العالمية، في تقرير جديد لها، أن هناك أضرارا كبيرة لاستخدام التبغ، حيث يتسبب في وفاة 8 ملايين شخص كل عام في العالم، وعندما ظهرت دراسات تؤكد أن المدخنين أكثرعرضة للإصابة بمرض شديد مع كورونا مقارنة بغير المدخنين، فقد دفع ملايين المدخنين إلى الإقلاع عن التبغ.



الاقلاع عن التدخين ضرورى

وقالت المنظمة، إن حملة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين 2021 تهدف إلى تمكين المدخنين ودعمهم في رحلتهم للإقلاع عن التدخين.



الاقلاع ينقذ حياتك

التدابير الرئيسية للحد من الطلب على التبغ:أولا: التمتع بهواء خال من التبغ

الدخان غير المباشر هو الدخان الذي يملأ الأماكن المغلقة عندما يحرق الناس منتجات التبغ مثل السجائر والسجائر الإلكترونية والشيشة، حيث إن ما يقرب من نصف الأطفال يتنفسون بانتظام هواءً ملوثًا بدخان التبغ في الأماكن العامة، ويموت 65 ألف كل عام من الأمراض التي تُعزى إلى التدخين السلبي، موضحة أنه عند الرضع، فإنه يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ، وفي النساء الحوامل يسبب مضاعفات الحمل وانخفاض الوزن عند الولادة، كما تحمي قوانين منع التدخين صحة غير المدخنين وتحظى بشعبية؛ لأنها لا تضر بالعمل وتشجع المدخنين على الإقلاع عن التدخين.

ثانيا: التحذيرات الصحية المصورة

يمكن أن تقنع التحذيرات الصحية المصورة أو الرسوم الكبيرة، بما في ذلك التغليف البسيط، مع رسائل شديدة، لحماية صحة غير المدخنين من خلال عدم التدخين داخل المنزل، وزيادة الامتثال لقوانين حظر التدخين، وتشجيع المزيد من الناس على الإقلاع عن استخدام التبغ، حيث إنه من حق غير المدخن أن يتنفس هواء نظيفا.

وقالت المنظمة، تشير الدراسات إلى أن التحذيرات المصورة تزيد بشكل كبير من وعي الناس بأضرار استخدام التبغ، يمكن لحملات وسائل الإعلام أيضًا أن تقلل من الطلب على التبغ من خلال تعزيز حماية غير المدخنين وإقناع الناس بالتوقف عن تعاطي التبغ.

ثالثا: حظر الإعلان عن التبغ يقلل من استهلاكه

يمكن للحظر الشامل للإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته أن يقلل من استهلاك التبغ، يشمل الحظر الشامل كلا من أنواع الترويج المباشرة وغير المباشرة.

وتشمل النماذج المباشرة، من بين أمور أخرى، الإعلان على التليفزيون والراديو والمنشورات المطبوعة واللوحات الإعلانية ومؤخرا في مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وتشمل النماذج غير المباشرة، من بين أمور أخرى، مشاركة العلامة التجارية، وتوسيع العلامة التجارية، والتوزيع المجاني، وخصومات الأسعار، وعروض منتجات نقاط البيع، والرعاية والأنشطة الترويجية التي تتنكر في شكل برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات.

رابعا: الضرائب فعالة في الحد من تعاطي التبغ

ضرائب التبغ هي الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة للحد من استخدام التبغ وتكاليف الرعاية الصحية، خاصة بين الشباب وذوي الدخل المنخفض، مع زيادة الإيرادات في العديد من البلدان، حيث يجب أن تكون الزيادات الضريبية عالية بما يكفي لرفع الأسعار فوق نمو الدخل، تؤدي زيادة أسعارالتبغ بنسبة 10% إلى انخفاض استهلاك التبغ بنحو 4% في البلدان المرتفعة الدخل، وحوالي 5% في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وعلى الرغم من ذلك، فإن فرض ضرائب عالية على التبغ هو الإجراء الأقل تطبيقًا بين مجموعة تدابير مكافحة التبغ المتاحة.

خامسا: يحتاج المدخنون الإرادة للمساعدة فى التوقف عن التبغ

تظهر الدراسات أن قلة من الناس يفهمون المخاطر الصحية المحددة لتعاطي التبغ، ومع ذلك، عندما يدرك المدخنون مخاطر التبغ، فإن معظمهم يريدون الإقلاع عنه.

وتنصح منظمة الصحة العالمية، بضرورة الابتعاد عن الأنواع الجديدة التي يتم الترويج لها على أنها تساعد على الإقلاع عن السجائر مثل التبغ المسخن، والسجائر الإلكترونية.