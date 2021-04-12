ما هي قائمة الفواكه المناسبة لمريض السكر؟

محمد الفلاح - الإثنين 12 أبريل 2021

ينبغي الإقلال من الفواكه المجففة لاحتوائها على السكر بنسبة عالية، شأنها في ذلك شأن مربى الفواكه.. إليكم قائمة بأنواع الفواكه المناسبة لمرضى السكري.



أوصت الجمعية الألمانية للسكري المرضى باختيار أصناف الفواكه، التي تحتوي على السكر بكميات قليلة مثل التفاح والتوت، مع الإقلال من الفواكه المحتوية على كميات كبيرة من السكر مثل الموز والعنب، وذلك لتجنب ارتفاع مستوى السكر بالدم.

وأضافت الجمعية أنه ينبغي أيضا الإقلال من الفواكه المجففة لاحتوائها على السكر بنسبة عالية، شأنها في ذلك شأن مربى الفواكه؛ إذ ينبغي النظر إلى هذه الأغذية باعتبارها حلويات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وبشكل عام ينبغي على مَن يرغب في اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن تناول 3 حصص من الخضراوات وحصتين من الفواكه يوميا، علما بأنه يمكن تقدير حجم الحصة بكمية مناسبة لليد كثمرة تفاح متوسطة الحجم مثلا أو كمية من التوت تكفي لملء اليدين.