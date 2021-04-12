تمارين سهلة للقضاء على دهون الوجه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

إذا كنت تحاول التخلص من دهون الوجه، فإليك خمس تمارين سهلة للوجه تجعل وجهك يبدو أنحف.

انفخ خديك

يعمل تمرين نفخ الخدين على زيادة الدورة الدموية في عضلات الوجه، وخاصة حول الخدين، ويؤدي إلى تحسين الدورة الدموية وتقوية عضلات الخدين العلوية وتحسين مظهر وجهك.

لأداء التمرين، قم بنفخ فمك بالهواء واستمر في ذلك لمدة 10 ثوانٍ. وقم بالتبديل بين الجانبين الأيسر والأيمن وكرر 10 مرات، وفقا لموقع “تايمز أوف إنديا”.

شد الحاجبين

يحافظ تمرين شد الحاجبين للأعلى على حواجبك ويساعد على إزالة تجاعيد الجبهة التي تسببها حركة العضلات ومفيد أيضا لترهل الحواجب.

وللقيام بالتمرين ضع أصبعي السبابة والوسطى بين حواجبك، ثم ضع أصابع اليدين والكفين على وجهك. إبقاء عينيك مفتوحتين، ارفع حاجبيك لأعلى ولأسفل بمساعدة أصابعك، قم بذلك 3 مرات كل منها 30 ثانية.

مد الشفاه وقبضها

هذه خطوة صعبة ولكن مع ذلك، ستساعدك على فقدان دهون الوجه والحصول على خط الفك المحفور لأنه يستهدف عضلات الفم والرقبة والخد.

للقيام بذلك ادفع شفتك السفلية للخلف أو في إحدى زوايا الفم، اضغط على عضلات رقبتك لمدة 10 ثوان.

شد الذقن

تمرين شد الذقن مخصص للنصف السفلي من الوجه، بما في ذلك الفك، وهو الحل الأمثل للتخلص من الدهون من منطقة الذقن.

حرك رأسك للخلف وقم بمد رقبتك بقدر ما تستطيع، حرك شفتك السفلية فوق شفتك العليا واستمر في هذا الوضع لمدة 10 ثوانٍ.

تمرين شد عظم الوجنة

يساعد التمرين على شد عضلات الوجنتين وتقليل دهون الوجه والحفاظ على شكل الخدين، نقوم بتكراره 10 مرات، وذلك بحسب “سبوتنيك”.