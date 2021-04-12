صحة ورشاقة

اليابان تدشن حملة تطعيم كبار السن ضد فيروس كورونا المستجد

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 12 أبريل 2021

بدأت اليابان اليوم الاثنين تطعيم كبار السن ضد فيروس كورونا، وذلك في ظل تزايد المخاوف من اندلاع موجة إصابات أخرى.

 

وستقوم اليابان بتطعيم نحو 36 مليون شخص يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر، أي نحو 29% من تعداد السكان.

 

ويذكر أنه منذ بدء حملة التطعيم في منتصف فبراير الماضي، اتسمت الحملة بالبطء. وقالت وزارة الصحة والعمل إنه تم تطعيم 0.4% من تعداد السكان بصورة كاملة حتى الجمعة الماضية.

 

وقد مددت الحكومة اليابانية اليوم حالة الطوارئ الجزئية لتشمل طوكيو وكيوتو وأوكيناوا، حيث تشهد هذه المناطق زيادة في أعداد حالات الاصابة الجديدة بسبب التفشي السريع للسلالات الجديدة للفيروس.

 

وأعلنت طوكيو، التي ستقيم دورة الألعاب الأولمبية خلال أقل من أربعة أشهر، تسجيل 421 حالة إصابة جديدة أمس الأحد، عقب أن تجاوزت 500 حالة إصابة يومية جديدة لليوم الرابع على التوالي.

 

وسجلت اليابان حتى الآن 507 آلاف و600 حالة إصابة وأكثر من 9400 حالة وفاة بالفيروس، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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