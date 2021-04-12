ما هي فوائد الزبادي في السحور؟

محمد الفلاح - الإثنين 12 أبريل 2021

يحرص الصائمون في رمضان على تناول الزبادي في وجبة السحور، لما له من فوائد متعددة أثناء الصيام.



فوجبة السحور في رمضان من الوجبات الهامة التي يجب تناولها بشكل يومي ومنتظم للحصول على صحة أفضل خلال فترة الصيام، ويعتبر الزبادي من أفضل الأطعمة المهمة التي تساعد على الهضم، ولها الكثير من الفوائد الصحية على الصحة، وفيما يلي أهم فوائد تناول الزبادي في السحور في رمضان.

عليك بالحرص على تناول الزبادي المهم لصحة الجهاز الهضمي وخاصة في رمضان، وأشار موقع "medical news today" إلى العديد من الدراسات المختلفة التي أثبتت أن الزبادي يحتوي على البكتيريا النشطة التي تحافظ على الأمعاء من التعرض إلى المشكلات التي من الممكن أن تتعرض إليها أثناء الصيام ومنها الانتفاخات والغازات.

الزبادي على السحور يساعدك على التخلص من الإرهاق والإجهاد الذي تتعرض إليه أثناء نهار رمضان، كما أنه يزيد من القدرة على التركيز والحصول على النشاط اللازم أثناء فترة الصيام.

يعتبر الزبادي من الأطعمة التي تنظم ضغط الدم والحماية من ارتفاعه، وأشارت إحدى الدراسات على موقع "webmd" إلى أن الزبادي الخالي من الدسم له القدرة على التقليل من خطر ارتفاع ضغط الدم والأمراض الناتجة عنه مثل مرض القلب وتصلب الشرايين، وخاصة خلال الصيام أثناء الطقس الحار.

الزبادي من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها على وجبة السحور، حيث أنه يمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للصحة، ومنها البوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم وفيتامين د، مما يفيد الصحة بشكل عام أثناء الصيام.

تناول الزبادي يوميا في شهر رمضان على السحور يساعد على حماية الجسم والبشرة من الجفاف الذي من الممكن أن يتعرض إليه خلال الصيام، وهذا لأنه له القدرة على تعويض الفيتامينات الضرورية لترطيب الجسم والتي قد يفقدها الجسم في الصيام، ولهذا من المهم تناول الزبادي على وجبة السحور في شهر رمضان.