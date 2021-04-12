نقص الكالسيوم.. الأسباب والأعراض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتمتع الكالسيوم بأهمية كبيرة لصحة العظام والأسنان، كما أنه يلعب دورا مهما في وظائف العضلات والأعصاب.

وأوضحت الجمعية الألمانية للتغذية أن نقص الكالسيوم له أسباب عدة، مثل التغذية الفقيرة بالكالسيوم أو سوء امتصاص الجسم للكالسيوم بسبب بعض المشاكل الصحية، مثل متاعب الجهاز الهضمي أو نقص فيتامين "د"، الذي يساعد الجسم على الاحتفاظ بالكالسيوم.

وقد يكمن السبب في تخلص الجسم من الكالسيوم عبر الإخراج بشكل زائد عن الحد بسبب خلل هرموني أو قصور في وظيفة الكلى أو قصور في وظيفة الغدة الدرقية أو الإفراط في تناول بعض الأطعمة مثل الملح والقهوة والبروتين.

وتتمثل أعراض نقص الكالسيوم بالجسم في هشاشة العظام وتكرار التعرض للكسور ومشاكل الأسنان مثل التسوس وتقلصات العضلات وباطن الساق.

ويمكن مواجهة نقص الكالسيوم من خلال تناول الأطعمة الغنية به مثل منتجات الألبان والخضروات مثل الكرنب والبروكلي والسبانخ والبطاطا الحلوة، مع شرب المياه المعدنية.

ومن المهم أيضا إمداد الجسم بفيتامين "د" بشكل كاف من خلال التعرض لأشعة الشمس، بالإضافة إلى إمكانية تناول أقراص الكالسيوم تحت إشراف الطبيب.