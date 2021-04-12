شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل وقت لحرق السعرات الحرارية خلال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الساعة الداخلية فى أجسامنا، والمعروفة أيضًا باسم الإيقاع اليومى مسئولة عن الكثير فيما يتعلق باحتياجتنا، فهى تخبرنا عندما نشعر بالجوع أو عندما تكون متعبًا أو عندما تحتاج إلى النوم وغيرها، حيث أظهرت دراسة جديدة إن ساعة الجسم تحدد أيضًا الوقت الذى يحرق فيه الجسم معظم السعرات الحرارية خلال اليوم حتى عندما لا تفعل شيئًا يستدعى لحرقها، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

وفقًا للدراسة، فإن الجسم يحرق أكثر بنسبة 10% من السعرات الحرارية فى فترة ما بعد الظهر وحتى المساء مقارنة بالصباح، حيث أوضحت الدراسة أن الدور المهم الذى يلعبه إيقاع الساعة البيولوجية للجسم فى تنظيم عملية التمثيل الغذائى هو السبب فى أن الأشخاص الذين لديهم جداول نوم غير منتظمة هم أكثر عرضة لزيادة الوزن.

وركزت الدراسة على تقييم التغيرات فى عملية التمثيل الغذائى على مدار اليوم دون تأثيرات مستويات النشاط والعادات الغذائية وأنماط النوم وقامت بتطبيقها على 7 أشخاص شاركوا فى الدراسة التى توصلت إلى كيفية تأثير إيقاع الساعة البيولوجية على عملية التمثيل الغذائى فى الجسم، وأهمية قيام أى شخص سواء كان يحاول إنقاص الوزن أم لا بالحفاظ على جداول زمنية معينة للنوم وتناول الطعام من أجل الحفاظ على الصحة العامة.

كما خلصت الدراسة إلى أن حرق أكبر قدر من السعرات الحرارية والتى تختلف من شخص لآخر، كان فى فترة ما بعد الظهر حتى المساء أكبر فى العموم لذى جميع من شملتهم الدراسة.