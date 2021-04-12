بيروت - نادين محمد - بعد ما حصلت على افضل النتائج قررت رواية تجربتي الناجحة مع رجيم الزعتر والزنجبيل. فقد تمكنت من خلالها من خسارة 4 كيلوغرامات في اسبوع واحد. ولهذا حرصت على اتباع قواعدها بدقة وعلى تنفيذ التعليمات التي تترتب على ذلك. وتعلمت لهذا الغاية كيفية تحضير شراب الزعتر والزنجبيل واطلعت على معلومات كثيرة ومهمة عن فوائد هذين المكونين. اذاً اليك اسرار تجربتي الناجحة مع رجيم الزعتر والزنجبيل.

الطريقة

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قبل خوض تجربتي مع رجيم الزعتر والزنجبيل كان عليّ تعلم كيفية اعداد وصفة تحتوي على هذين المكونين.

المقادير



من اجل تحضير هذه الوصفة حرصت على تحضير هذه المكونات الاساسية والضرورية.

3 اكواب من ماء الشرب

ملعقة صغيرة من بودرة الزنجبيل

ملعقة طعام من الزعتر المجفف

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طريقة تحضير الوصفة



عرفت ان تحضير هذه الوصفة سهل جداً ولهذا كان علي ان اقوم بهذه الخطوات.

1 وضعت الماء على النار حتى بلغ درجة الغليان.

2 اضفت الزنجبيل والزعتر الى الماء وتركته على نار هادئة لمدة دقيقة واحدة.

3 بعد هذا نزعته عن النار وتركته يتخمر لمدة ليلة كاملة.

4 في اليوم التالي قمت بتصفية الماء وتسخينه ليصبح دافئاً وشربت كوباً منه بعد الاستيقاظ من النوم وقبل تناول وجبة الفطور.

5 شربت كوباً آخر يومياً بعد تناول وجبة الغداء.

6 تناولت كوباً ثالثاً بعد تناول وجبة العشاء قبل الساعة 7 مساءً.

7 في موازاة ذلك تناولت الطعام الصحي وابتعدت عن اكل الدهون الضارة والحلويات ومارست الرياضة بشكل منتظم.

الفوائد

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من خلال تجربتي مع تخسيس الوزن برجيم الزعتر والزنجبيل تمكنت من خسارة ما لا يقل عن 4 كيلوغرامات في ايام قليلة جداً. كذلك عرفت ان هذا المشروب يساعد على تحقيق العديد من الفوائد الصحية.



الزعتر

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- يساعد على خفض مستوى ضغط الدم.

- يساهم في ادرار البول ويحد من احتباس الماء في الجسم وحدوث الانتفاخ.

- يعمل على تحسين صحة الفم والاسنان لأنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا الضارة. كما انه غني بمادة الثيمول التي تحمي من التسوس. ولهذا من المفيد مزج بضعة نقاط من زيته مع الماء الدافئ والغرغرة بالمزيج.

- يمكن الاستفادة منه لعلاج حب الشباب والندوب التي يتركها. فهو يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة تحارب الشوارد الحرة وعلامات الشيخوخة.

- يمكن ان يساعد على علاج تشنج العضلات لأنه يحتوي على نسبة مهمة من المغنيزيوم. ولهذا ينصح بتناول من كوب الى 3 اكواب من شايه يومياً.

- يساعد على علاج السعال وألم الحلق ونزلات البرد والاحتقان. كما انه يعزز مناعة الجسم لأنه يحتوي على الفيتامين C وعلى الالياف والحديد والمنغنيز.

الزنجبيل

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- يساهم في تعزيز عمل الجهاز الهضمي ويحمي من الامساك وسرطان القولون وقرحة المعدة.

- يساعد على علاج نزلات البرد والإنفلونزا.

- يمكن الاستفادة منه لعلاج مشاكل القلب والأوعية الدموية.

- يمكنه ان يخفض مستوى الكولسيترول في الدم ويحد من خطر الاصابة بالجلطات.

- يحارب الفطريات. ولهذه الاسباب وجدت انه من المفيد جداً ان اخوض تجربتي الناجحة مع رجيم الزعتر والزنجبيل. وفعلت هذا في موازاة اتباع نظام غذائي صحي لا يحتوي على الدهون الضارة ولا على السكريات مع ممارسة رياضة المشي لمدة 30 دقيقة يومياً.



