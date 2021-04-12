صحة ورشاقة

تعرف على مستجدّات فيروس كورونا حول العالم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 12 أبريل 2021

أظهر إحصاء وفقا لرويترز أن أكثر من 135.75 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و71622.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق           إجمالي الوفيات            عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة              562084                        31200175

 

البرازيل                         351334                         13445006

 

الهند                            169275                         13358805

 

فرنسا                           98750                          5058680

 

روسيا                         242469                          4641390

 

المملكة المتحدة         127087                         4369775

 

إيطاليا                       114254                       3769814

 

تركيا                       33939                           3849011

 

إسبانيا           

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 135.75 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و71622.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق           إجمالي الوفيات            عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة              562084                        31200175

 

البرازيل                         351334                         13445006

 

الهند                            169275                         13358805

 

فرنسا                           98750                          5058680

 

روسيا                         242469                          4641390

 

المملكة المتحدة         127087                         4369775

 

إيطاليا                       114254                       3769814

 

تركيا                       33939                           3849011

 

إسبانيا                  76328                           3347512

 

ألمانيا                   78426                           3004005.

       76328                           3347512

 

ألمانيا                   78426                           3004005.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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