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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مستجدّات فيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الإثنين 12 أبريل 2021
أظهر إحصاء وفقا لرويترز أن أكثر من 135.75 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و71622.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 562084 31200175
البرازيل 351334 13445006
الهند 169275 13358805
فرنسا 98750 5058680
روسيا 242469 4641390
المملكة المتحدة 127087 4369775
إيطاليا 114254 3769814
تركيا 33939 3849011
إسبانيا
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 135.75 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و71622.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 562084 31200175
البرازيل 351334 13445006
الهند 169275 13358805
فرنسا 98750 5058680
روسيا 242469 4641390
المملكة المتحدة 127087 4369775
إيطاليا 114254 3769814
تركيا 33939 3849011
إسبانيا 76328 3347512
ألمانيا 78426 3004005.
76328 3347512
ألمانيا 78426 3004005.