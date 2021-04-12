شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب نزيف الأنف وأنواعه وطرق الشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني الأطفال والبالغون من مشاكل صحية مختلفة، منها نزيف الأنف، الذى يعتبر شائعا عند الأطفال والبالغين، خصوصا أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 3-10 سنوات، قد لا يكون نزيف الأنف مشكلة كبيرة بشكل عام ولكن بعض أنواع نزيف الأنف يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة، قد تناول موقع "only my health أسباب نزيف الأنف وأنواعه وطرق الوقاية منه.

كيف يحدث نزيف الأنف؟

يمكن أن يبدأ نزيف الأنف لدى الأطفال الذين يلعبون تحت أشعة الشمس لساعات طويلة حيث تتسبب هذه الحرارة في حدوث نزيف في الأنف، يمكن أن يكون الجفاف أيضًا عاملاً مقلقا.



نزيف الأنف

أسباب نزيف الأنف

هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تحدث بسبب نزيف الأنف، وهى المهيجات الكيميائية، ورد الفعل التحسسي، ووجود جسم غريب في الأنف، وإصابات الأنف، والتعرض لهواء بارد بشكل مباشر، وعدوى الجهاز التنفسي العلوى، وتكرار العطس.



نزيف الأنف الأمامي

ي:

أنواع نزيف الأنف نزيف الأنف الأمامي: يعنى النزف من مقدمة أنفك، أي فتحة الأنف، عندما يحدث ذلك، اضغط على الجزء اللين من أنفك، تأكد من إغلاق فتحات الأنف تماما واحتفظ بها على هذا النحو لمدة 10 دقائق.نزيف الأنف الخلفيتدفق الدم أيضًا من مؤخرة أنفك إلى أسفل الحلق، من الأقل شيوعًا أن يكون لديك نزيف أنفي خلفي، حتى عندما يكون لديك نزيف أنفي خلفي، لا ينبغي أن يعالج في المنزل، إذا كنت تعتقد أنك تعاني من نزيف أنفي خلفي ، فاستشر طبيبك على الفور. الوقاية من نزيف الأنف

استخدم مضادات الهيستامين ومزيلات الاحتقان باعتدال، يمكن أيضا تجفيف الأنف، واستخدام المرطبات، حافظ على الممر الأنفي رطبًا أو استخدم رذاذ محلول ملحي ليساعدك ذلك على الشفاء.