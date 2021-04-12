شكرا لقرائتكم خبر عن هل تلعب التغذية دورا فى التخلص من عادة التدخين؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إدمان التدخين لا يشكل خطراً على الصحة فحسب، بل إنه يدمر حياة العديد من الأشخاص إلى جانب حياتك، والتعافي من إدمان التدخين ليس سهلاً أبدًا ولكنه يمكن أن يكون مفيدا لحياتك بطريقة تتجاوز ما تتوقعه، وتعد التغذية عاملا رائعا لمساعدتك على التخلص من التدخين.

كيف يمكن للتغذية أن تساعد في التخلص من عادة التدخين؟

هناك دور للتغذية في المساعدة في السيطرة على متلازمة التدخين، لأن الطعام يؤثر في الواقع على أدمغتنا ويؤثر على وظائف المخ، وعندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الخلايا العصبية، فهناك فرص أكثر للشعور بالغضب والقلق، يمكن للتغذية التحكم في هذا القلق وتلبية حاجة الأشخاص الذين يختارون المنتجات الضارة مثل مكملات التدخين، كما أن الأكل الصحي يحسن الذاكرة ويقلل من التوتر أو عدم الرضا أو الاكتئاب.



تأثير التدخين

تأثير التدخين

عندما تكون مدخنا، تستهلك كمية أقل من الطعام، وتتخطي الوجبات، كما تختار أطعمة ذات قيمة غذائية أقل أو تتناول الوجبات السريعة، كما تتزايد لديك فرص حدوث القيء والإسهال، وتتعرض أمعائك للضرر.



فيتامين

ما أكلات الموصى بها أثناء الشفاء من متلازمة التدخين

يجب تفضيل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل الفول أو العدس أو البطاطس أو الجزر وما إلى ذلك، يمنحك الحصول على هذه المواد الغذائية التغذية الصحيحة المطلوبة لجسمك.

ما هى آثار عدم تناول الأطعمة المغذية؟

عدم وجود تغذية سليمة يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالتهابات ومشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال والإمساك والغازات.