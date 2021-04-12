شكرا لقرائتكم عمرو أديب لمحمد رمضان: "لو محدش رباك أنا هربيك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في حلقة جديدة من مسلسل التراشق بين عمرو أديب والممثل المصري محمد رمضان، أعلن الإعلامي المصري، مقاضاة رمضان، بعد سخريته من الأخير بطريقة غير مباشرة عبر نشر فيديو "بس يا بابا".

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على شاشة أم بي سي مصر مساء أمس الأحد موجها كلامه لرمضان "لو محدش رباك أنا هربيك.. البلد دي فيها قانون يسري على الجميع".

"الإنسان اللي متربي نعمة"

وتابع "الإنسان اللي متربي نعمة، وأنت لو مش متربي فيه اللي يربيك، وفي ناس حظها وحش وأنها اتعودت تاخد الحياة بوشها، وبيحسوا أنهم مسنودين"، مضيفا "معنديش مشكلة أختلف مع حد في أي حاجة لكن لما نوصل لقلة الترباية يبقي القانون هو اللي يحكم".

كما أضاف أنه سيتبرع بكامل قيمة التعويض الذي سيحصل عليه إثر مقاضاة رمضان لصالح مستشفى أبوالريش للأطفال.

يذكر أن الفنان الشاب تعرض لانتقادات شديدة خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن قبل عدد من الفنانين، بسبب عدة ملفات بدءا من قرار مشاركته في فيلم الملك أحمس، مرورا بقضية "الطيار" التي أشعلت جدلا واسعا في مصر سابقا، لا سيما بعد الحكم الأخير فيها وطريقة تصرف رمضان تجاهه، وصولا إلى غيرها من التعليقات والمواقف للممثل المصري .

محمد رمضان

كما شن أديب هجوما عنيفا على رمضان خلال الأيام الماضية بعد رد فعله على حكم صدر ضده وقضى بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر، حيث ظهر وهو يلقي أموالا في حمام السباحة.

وعلق أديب حينها قائلا: "الناس مش لاقية فلوس وإنت بترميها حتى لو مزيفة.. اللي فاكرينه موسى طلع فرعون"، في إشارة إلى اسم مسلسل رمضان الجديد. ليرد رمضان بالفيديو الشهير "بس يا بابا"!