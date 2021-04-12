شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تلعب الفراولة دورا فى الوقاية من مرض السكرى والسرطان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الفراولة من الفواكهة الهامة الغنية بالفوائد الصحية، نظرا لأنها تحتوى على مركب خاص يساعد في الوقاية من السرطان، بالإضافة إلى أنها غنية بمضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد في الوقاية من الأمراض، طبقا لتقرير نشر في موقع إكسبريس.



الفراولة تحمى من الاصابة بالسرطان

وأكد التقرير أن الفراولة غنية بمركبات عديدة تجعلها تلعب دورا هاما في زيادة متوسط العمر الافتراضى للأشخاص وتعزز طول العمر، فقد ثبت أنها تتمكن من ضبط مستويات ضغط الدم لمرضى الضغط المرتفع، كما أنها تحمى من أمراض القلب والسرطان.

وأكد الخبراء أن حبة فراولة واحدة تحتوى على 153 ملليجرام من البوتاسيوم، وهو مكون رئيسي لتقليل آثار الصوديوم في الجسم، الذى يعمل على ارتفاع ضغط الدم، كما أنها غنية بمادة الأنثوسيانين، التى تعمل على خفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

وأشار التقرير إلى أن مادة الأنثوسيانين تلعب دورا في الوقاية من مرض السكرى، والسرطان، كما أنها مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات ، ومضادة للسمنة أيضا، بالإضافة إلى أنها تحمى من أمراض الأوعية الدموية وأمراض القلب.

وأوضح الخبراء أن تناول كمية قليلة من الفراولة يعد بمثابة درع وقاية من الإصابة بالسرطان، حيث ثبت أنها مضاد للأكسدة كما تعمل على حماية خيوط الحمض النووي من التلف، حيث يؤدى السرطان إلى تلف هياكل الحمض النووي التي يمكن أن تؤدي إلى انقسام الخلايا وبالتالي تكوين الورم، كما تساعد الفراولة في وقف التطور السريع للخلايا السرطانية.

واكد الخبرء أيضا أن الفراولة لها تأثير على الخلايا السرطانية، مضيفين أن الخصائص الصحية الموجودة في الفراولة يمكن أن تساعد في منع الخلايا من التحول إلى خلايا سرطانية.