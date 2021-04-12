شكرا لقرائتكم خبر عن حصوات اللوزتين.. تعرف على الأعراض والأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصوات اللوزتين هي عبارة عن تراكم صعب ومؤلم للبكتيريا والحطام الذي يسد الزوايا على اللوزتين، ويعتقد العديد من الخبراء أن اللوزتين تلعبان دورا مهما في نظام المناعة لديك، وفى التقرير نكشف الأعراض والأسباب والتشخيص وعلاج حصوات اللوزتين، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".



أعراض حصى اللوزتين

أعراض حصى اللوزتين رائحة الفم الكريهة:بمجرد أن تتكون حصوات اللوزتين في حلقك، تبدأ في الانتفاخ، وقد يكون هذا التورم مؤلمًا ويسبب الحمى، مما قد يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة، في بعض الأحيان بسبب تورم جزيئات الطعام تتعطل وتبدأ في التعفن مما قد يسبب رائحة الفم الكريهة. التهاب الحلق: يمكن أن يسبب الحصى فى اللوزتين ألما في الحلق، يمكن أن يكون سببها كل من الفيروسات والبكتيريا، العدوى الفيروسية تميل إلى البقاء لفترة أطول.صعوبة البلع:من الأعراض الأخرى لحصوات اللوزتين صعوبة البلع. السعال: العدوى تتداخل مع البلع، وبالتالى فقد تؤدي إلى السعال، قد يحدث أيضا بسبب التهاب الحلق. أسباب حصى اللوزتين

حصى اللوزتين ناتجة عن البكتيريا، ويعاني عدد أكبر من الناس من حصوات اللوزتين لأن استئصال اللوزتين أصبح أقل شيوعًا الآن مما كان عليه في وقت ما، وتعتبر عملية استئصال اللوزتين هي المسار الأخير للعلاج.

تشخيص وعلاج حصوات اللوزتين

قج يتكلب التخيص التصوير المقطعى المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي. تبدو حصوات اللوزتين مثل بقع صغيرة بيضاء أو صفراء موجودة في مؤخرة الحلق، الحصوات الكبيرة أسهل في تحديد مكانها وتشخيصها، المسار المفضل لعلاج حصوات اللوزتين هو الاستئصال الجراحي.



حصى اللوزتين

علاجات منزلية تساعد في علاج حصوات اللوزتين:

الغرغرة بالمياه المالحة: علاج منزلي فعال إذا كنت تعاني من السعال والحلق وآلام الحلق والبرد، الماء الدافئ لديه القدرة على توفير الاسترخاء في الألم وفتح أي نوع من الانسداد.



حصى اللوزتين

قطعة القطن:علاج منزلي آخر وهو استخدام قطعة قطن لفك الحصى والضغط برفق على الأنسجة المحيطة بها على الفور، الهدف هو وضع حصوات اللوزتين على المسحة ثم دفعها للأمام لجعلها باتجاه الجانب الأمامي من فمك بدلاً من الخلف في الحلق.