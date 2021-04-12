شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الكركم.. يحمى من السرطان وأمراض القلب والاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم الكركم منذ قرون عدة فى إعداد الطعام وكدواء أيضًا، فهو أحد أنواع التوابل المفيدة لصحة الجسم، من الوقاية من السرطان إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

- فيما يلى.. 5 فوائد مذهلة لاستخدام الكركم والتى تأتى من مركبات الكركمين: 1- الكركم يساعد فى الوقاية من السرطان

ثبت أن مركبات الكركمين الموجودة بالكركم تحمى من الإصابة بالعديد من أنواع السرطان منها سرطان الجهاز الهضمى، فهو يُحد من نمو خلايا السرطان وانتشارها بالجسم، بينما أظهرت الدراسات بشكل أكثر تحديدًا أنه يمكن للكركمين أن يساهم فى موت الخلايا السرطانية وتقليل نمو الأوعية الدموية الجديدة فى الأورام.

2- الكركم يمنع الإصابة بأمراض القلب

مركبات الكركمين فى الكركم لديها القدرة على تحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية، حيث أن أى خلل بهذه البطانة السبب الرئيسى فى الإصابة بأمراض القلب وذلك لعدم قدرتها على تنظيم ضغط الدم.

3- الكركم قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض الدماغ

تم ربط العديد من اضطرابات الدماغ بانخفاض مستويات عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ، والمعروف بهرمون النمو الذى يعمل فى الدماغ، بينما أظهرت الدراسات فوائد الكركمين فى زيادة مستويات هذا الهرمون فى الدماغ وهو عامل مهم فى الوقاية من أمراض الدماغ.

4- قد يساعد الكركم فى تخفيف أعراض التهاب المفاصل

ربما تكون إحدى أهم فوائد الكركم فى المساعدة فى علاج التهاب المفاصل، خاصة أن الكركمين مركب مضاد للالتهابات لذلك قد يساعد فى تخفيف أعراض التهاب المفاصل وعلاجها.

5- الكركم قد يساعد فى الوقاية من الاكتئاب

فى دراسة أجريت على 60 شخصًا مصابين بالاكتئاب، أظهر الكركمين نتائج واعدة فى تحسن حالة هؤلاء الشخاص الذين يعانون من الاكتئاب.