شكرا لقرائتكم خبر عن 8 عوامل تزيد مخاطر إصابتك بسرطان الجلد.. منها كثرة التعرض للشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الجلد من أنواع السرطانات الخطيرة، وهناك عوامل خطر تزيد فرص الإصابة بسرطان الجلد، لذا من المهم معرفة عوامل الخطر، ويمكنك تجنب بعضها ببساطة عن طريق تغيير بعض عادات نمط الحياة، في هذا التقرير جمعنا لكم عوامل الخطر الرئيسية التي تزيد فرص الإصابة بسرطان الجلد، وفقاً لموقع "healthgrades".

8 عوامل خطر تزيد فرص إصابتك بسرطان الجلد

1-كثرة التعرض للشمس تحتوي أشعة الشمس على أشعة فوق بنفسجية يمكن أن تتلف الحمض النووي في خلايا الجلد وهذا بدوره يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد وإن العيش في منطقة تشرق فيها الشمس طوال العام يزيد من مخاطر إصابتك وكذلك الحال بالنسبة للعيش على ارتفاعات عالية الأشخاص الذين تعرضوا لحروق شمس متكررة في مرحلة الطفولة لديهم أيضًا مخاطر أكبر.

2-"التان" يتسبب في إتلاف الحمض النووي لخلايا الجلد خاصة قبل سن الثلاثين، وهو أحد عوامل خطر الإصابة بسرطان الجلد.

3-الشامات أو الحسنات: وجود أكثر من 50 شامة يعرضك لخطر، الشامات التي ولدت بها والشامات التي لها أشكال أو أحجام أو ألوان غير عادية هي أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد.

4-أصحاب البشرة الفاتحة: البشرة فاتحة تحترق بسهولة من الشمس إلى زيادة مخاطر إصابتك.

5-الإصابة السابقة بسرطان الجلد: إذا كنت قد أصبت بأي نوع من أنواع سرطان الجلد في الماضي، فأنت في خطر متزايد للإصابة بسرطان الجلد، إذا كنت قد أصبت به مرة واحدة ، فأنت معرض لخطر الإصابة به مرة أخرى.

6-ضعف جهاز المناعة: جهاز المناعة هو الجهاز الذي يدافع عن جسمك ضد الجراثيم والأمراض ولكن يمكن لبعض الأمراض أن تضعف جهاز المناعة لديك.

7-التقدم في العمر: يمكن أن تصاب بالورم الميلاني في أي عمر ، من يتجاوزون 50 عامًا معرضون أكثر لخطر الإصابة.

8- وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الجلد: إصابة أحد الوالدين أو الأشقاء أو الأطفال بسرطان الجلد يجعلك معرضًا لخطر الإصابة بسرطان الجلد بمقدار 2 إلى 3 أضعاف.

لا يمكن تغيير بعض عوامل الخطر لا يمكنك تغيير عمرك أو تاريخ عائلتك، على سبيل المثال. ولكن ، يمكنك تقليل بقية عوامل الخطر.

نصائح لتقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد:

-لا تعرض بشرتك للشمس لفترات طويلة من الزمن، هذا مهم بشكل خاص بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً.

-استخدم واقٍ من الشمس أو ارتدِ ملابس واقية من الشمس عندما تكون بالخارج في الشمس.

-افحص بشرتك بشكل متكرر ابحث عن أي تغيرات في أي شامات أو أي شامات جديدة وأخبر طبيبك على الفور إذا لاحظت أي شيء.

-اخضع لفحوصات منتظمة للجلد من طبيب الأمراض الجلدية، هذا مهم بشكل خاص إذا كان لديك عوامل خطر مثل العديد من الشامات أو تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الجلد.