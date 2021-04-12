شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب بيانات 1.3 مليون مستخدم لتطبيق «كلوب هاوس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكر موقع «ذا فيرج» التقني أن بيانات نحو 1.3 مليون مستخدم لتطبيق «كلوب هاوس» قد تم تسريبها على شبكة الإنترنت.

وأشار الموقع، الأحد، إلى أن البيانات المسربة تضم هويات المستخدمين وأسماءهم وحسابات تويتر وإنستجرام الخاصة بهم، موضحا أنه تم نشر هذه التفاصيل على أحد المنتديات الرقمية لـ«الهاكرز».

وذكر أن البيانات التي تم تسريبها لم يظهر أنها تحتوي على بيانات حساسة، مثل بيانات بطاقات الدفع عبر الإنترنت، إلا أن ما تم تسريبه يمكن استخدامه في محاولات الاحتيال على الأشخاص أصحاب البيانات، مشيرا إلى أنه لم يصدر رد حتى الآن من منصة «كلوب هاوس» بشأن التسريب.