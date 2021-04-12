شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض خطيرة تسببها حشرة القراد.. التهاب الدماغ وفقدان الذاكرة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حشرة القراد من الحشرات التي ينتج عنها العديد من الأمراض الخطيرة، التي تختلف أعراضها ومضاعفاتها فقد ينتج عنها أمراضا عصبية تصل الى التهاب الدماغ أو فقدان الذاكرة والتدهور المعرفى، طبقا لما ورد في تقرير نشر في موقع ميديكال أكسبريس.



أمراض لدغات حشرة القراد

وكشف التقرير، عن أن التهاب الدماغ من أخطر الأمراض الناتجة عن حشرة القراد، وتكون من أبرز أعراضها الإصابة بأعراض شبيهة بالإنفلونزا تختفي بهدوء ولكنها تترك وراءها أمراضًا عصبية متفشية مثل تورم الدماغ وفقدان الذاكرة والتدهور المعرفي.

وذكر التقرير، أنه يمكن استخدام الأجسام المضادة التي تعمل على الوقاية من مرض السل، في تطوير لقاحات جديدة تعمل على منع الإصابة بالتهاب الدماغ الناتج عن لدغات القراد والحد من المضاعفات الناجمة عن العدوى.

وأوضح التقرير، أن الأجسام المضادة المستخدمة في لقاحات السل تعد أكثر الوسائل فعالية في تحييد أنواع الفيروس الناجم عن لدغات القراد، والذى يسبب العديد من المراض مثل فيروس بواسان الذى تتمثل أعراضه في الصداع والدوخة، وزغللة الأعين، وصعوبة في الكلام، والتشنجات بالجسم.

كما أظهر الباحثون أن هذه اللقاحات التي تعتمد على الأجسام المضادة الموجود في لقاح السل قد تكون أكثر فعالية في اللقاحات الحالية التي تقاوم أمراض حشرة القراد، والتي يتم تناولها في صورة ثلاث جرعات على مدار عامين وتوفر وقاية لمدة 5 سنوات فقط من الحماية.

وتتمثل أعراض الإصابة بلدغات القراد في الإصابة باحمرار الجلد، وظهور طفح جلدي في أماكن متفرقة من الجسم، و ضيق في التنفس، والتورم، وخدر بمكان اللدغة، والإصابة بالصداع وسرعة ضربات القلب .