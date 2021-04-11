شكرا لقرائتكم خبر عن ثقوب ملابسك واصفرار أسنانك وتجاعيد جلدك.. أسباب تجبرك على الإقلاع عن التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للتدخين أضرار كثيرة معروفة للجميع، فهو يؤثر على القلب والأوعية الدموية، وقد يؤدى للإصابة بالعديد من أنواع السرطان المختلفة، بالإضافة إلى الإصابة بتقرحات الفم واللثة، والأضرار الأخرى الكثيرة المعروفة لدينا، ولكن الدراسات أثبتت أيضًا أن التدخين له أضرار أخرى تؤثر على مظهرك، ورائحة فمك، ومنزلك، كما يؤثر أيضًا على شكل أسنانك وشكل ملابسك.



مش بس ضار بصحتك ولكن يصيبك بالشيخوخة ويؤثر على اسنانك

وتقدم منظمة الصحة العالمية بعض الأسباب غير التقليدية التي تجبرك للإقلاع عن التدخين فورًا

1. يؤثر التبغ على مظهرك.

2. كل شيء يتأثر بالتدخين من بشرتك إلى منزلك كله، وحدوث ثقوب بملابسك واصفرار أصابعك وتغير رائحة أنفاسك.

3. يتسبب التبغ في اصفرار الأسنان ويؤدي إلى زيادة البلاك.



تعرضك لمخاطر عديدة وتصيبك بالشيخوخة المبكرة

4. تعاطي التبغ الذي لا يدخن يسبب رائحة الفم الكريهة.

5. يجعل التبغ بشرتك متجعدة، ما يجعلك تبدو أكبر سنا بشكل أسرع، حيث يؤدي التدخين إلى شيخوخة الجلد المبكرة عن طريق التخلص من البروتينات التي تمنح الجلد مرونة، ويستنزف فيتامين "أ"، ويحد من تدفق الدم، حيث إن هذه التجاعيد تكون أكثر وضوحًا حول الشفاه والعينين، كما أن التبغ يجعل الجلد جافًا.

6. يزيد تدخين التبغ من خطر الإصابة بالصدفية، وهي حالة جلدية التهابية غير معدية تترك بقعًا حمراء في جميع أنحاء الجسم مثيرة للحكة.



التوقف عن التدخين

7.التدخين أو استخدام السجائر الإلكترونية حول الأطفال يضر بصحتهم وسلامتهم.

8. يعاني أطفال المدخنين من قصور في وظائف الرئة يستمر في التأثير عليهم على شكل اضطرابات تنفسية مزمنة في مرحلة البلوغ.

9. تعرض الأطفال لسائل السجائر الإلكترونية لا يزال يشكل مخاطر جسيمة، هناك خطر من تسرب الأجهزة أو ابتلاع الأطفال للسائل.





تخلص من قيوده

10. من المعروف أن السجائر الإلكترونية تسبب إصابات خطيرة بما في ذلك الحروق، من خلال الحرائق والانفجارات.

11. الأطفال في سن المدرسة المعرضين للآثار الضارة للتدخين غير المباشر معرضون أيضًا لخطر الإصابة بالربو من خلال التهاب المجاري الهوائية إلى الرئتين.

12. الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين والذين يتعرضون للتدخين غير المباشر في المنزل يمكن أن يصابوا بمرض الأذن الوسطى مما قد يؤدي إلى فقدان السمع والصمم.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد حددت يوم 31 مايو من كل عام، للاحتفال باليوم العالمى للامتناع عن تعاطى التبغ، حيث تستعرض المنظمة في هذا الاحتفال السنوي مخاطر استخدام التبغ، والممارسات التجارية لشركات التدخين، وما تفعله منظمة الصحة العالمية لمكافحة وباء التبغ، وما يمكن أن يفعله الناس في جميع أنحاء العالم للمطالبة بحقهم في الصحة والحياة الصحية وحماية أجيال المستقبل.

لذلك توصى منظمة الصحة العالمية، بضرورة منع التدخين بالأماكن العامة، وعدم الإعلان عن السجائر في وسائل الاعلام، وعبر الدراما التلفزيونية، وفرض الضرائب على التبغ، وعرض الصور التي تحذر من التدخين، وذلك بهدف الإقلاع عن التدخين، نظرا لمخاطر التدخين على صحتك وصحة أسرتك، وعلى مظهرك أيضا.