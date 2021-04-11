شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: اتباع نظام غذائى منخفض الدهون يقلل مستويات هرمون الذكورة لدى الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة صادرة عن جامعة ووستير الأمريكية، عن أن اتباع حميات غذائية منخفضة الدهون، يؤثر على مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال، حيث تبين أن النظام الغذائي قليل الدسم يقلل من مستويات هذا الهرمون، طبقا لما ورد في موقع ميديكال اكسبريس.



اضرار الأنظمة الغذائية منخفضة الدهون

وقالت الدراسة إن إتباع نظام غذائي يعتمد على كميات قليلة من الدهون والأطعمة قليلة الدسم يخفض من مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال بنسبة 10 إلى 15٪، حيث ترتبط مستويات هرمون التستوستيرون المنخفضة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري ومرض الزهايمر.

وتعد مستويات هرمون التستوستيرون الصحية أيضًا أساسية للأداء الرياضي للرجال والصحة العقلية والصحة الجنسية.

ووجدت الدراسة أن تناول كميات كبيرة من الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات قد يزيد من إنتاج هرمون التستوستيرون، وعلى الرغم من ذلك فإن تناول الأطعمة التي تحتوى على أوميجا 6 الدهنية المتعددة غير المشبعة الموجودة في الغالب في الزيوت النباتية، قد تضر بقدرة الخلايا على إنتاج هرمون التستوستيرون، وذلك لأن الدهون غير المشبعة بدرجة عالية مثل الدهون المتعددة غير المشبعة تكون أكثر عرضة للأكسدة التي تسبب تلف الخلايا.

وأكد الباحثون أن مستويات هرمون التستوستيرون المنخفضة تعمل على زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري ومرض الزهايمر، لذا أوصت الدراسة بتجنب تناول الأطعمة منخفضة الدهون للرجال حتى لا تؤثر على هرمون التستوستيرون.

وأكدت الدراسة فوائد الأنظمة الغذائية منخفضة الدهون لأنها تعمل على خفض مستويات الكولسترول، إلا أن من اضرارها أيضًا انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون.

وتوصل الباحثون أيضًا إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون لها العديد من الفوائد على الصحة مثل خفض الدهون الثلاثية، وخفض ضغط الدم ، وتزيد من نسبة الكوليسترول الحميد (المعروف أيضًا باسم "الكولسترول الجيد") .