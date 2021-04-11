شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفيات قصر العينى: نستقبل مرضى الجلطة الدماغية.. وإذابتها فى 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسام صلاح، المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة، عضو اللجنة القومية المصرية لعلاج السكتات الدماغية، في تصريح خاص لــ"الخليج 365"، إن هدف قصر العينى هو تقديم خدمات طبية للمريض على أعلى مستوى، وبالأخص الاهتمام بعلاج الجلطات الدماغية.

وقال: كان من المهم أن يكون لدينا وحدات لإذابة الجلطات الدماغية، مشيرا إلى أنه أصبح من الممكن إذابة الجلطة في أسرع وقت خلال من 15 لـ30 دقيقة، ولا يحتاج المريض لأن يتواصل مع أحد لكى يذهب إلى المستشفى لإذابة الجلطة، موضحًا أن وحدة اذابة الجلطات بها وحدة رعاية متوسطة تحتوى على 16 سريرا، ووحدة رعاية مركزة تحتوى على 16 سريرا أخرى.

وأوضح، أنه مع تطور وحدة الطوارئ، أصبح هناك 4 أسرة لإذابة الجلطات آملين في أن نقدم الأفضل للمريض في الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه إذا لم يتواجد سرير يتم علاج المريض بالطوارئ من خلال الأطباء المدربين على إذابة الجلطات.

وقال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، لا توجد إحصائيات موثقة عن نسب الإصابة بالسكتات الدماغية في مصر، ولكن تم حسابها من دراسات بحثية أجريت في الجامعات المصرية، موضحًا أن السكتات الدماغية تصيب حوالى 250 ألف إصابة سنويا، يتوفى منهم حوالى 57 ألف حالة سنويًا، مؤكدًا أن رفع كفاءة علاج الجلطات المخية يقلل من الوفيات والإعاقة نتيجة الإصابة بالجلطة المخية.

وأكد، أن أول ما يكون هناك بعض الأعراض فإن الأطباء لديهم إمكانية التشخيص المبكر، مثل عدم اتزان الرؤية، أو ضعف بالذراع، أو تنميل في جنب الجسد.

وأوضح، أن قصر العينى ساهم في علاج مرضى فيروس كورونا، مشيرا إلى أن دورنا هو علاج جميع المرضى بكل التخصصات في البداية.