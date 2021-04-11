شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفيات قصر العينى: نستقبل أى مريض يعانى من الجلطة الدماغية.. وإذابتها فى 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسام صلاح، المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة، عضو اللجنة القومية المصرية لعلاج السكتات الدماغية، في تصريح خاص لــ"الخليج 365"، إن هدف قصر العينى هو تقديم خدمات طبية للمريض المصرى على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم خدمات طبية بمستشفيات جامعة القاهرة، وبالأخص الاهتمام بعلاج الجلطات المخية.

وقال: كان من المهم أن يكون في جنباته وحدة لإذابة الجلطات المخية، وبعد تطوير الطوارئ أصبح من الممكن إذابة الجلطة في أسرع وقت خلال من 15 لـ30 دقيقة، ولا يحتاج المريض لأن يتواصل مع أحد لكى يذهب إلى المستشفى لإذابة الجلطة، موضحًا أن وحدة اذابة الجلطات تعد الأكبر في المنطقة بها، وبها وحدة رعاية متوسطة تحتوى على 16 سرير، ووحدة رعاية مركزة تحتوى على 16 سرير أخرى.

وأوضح، أنه مع تطور وحدة الطوارئ، أصبح هناك 4 أسرة لإذابة الجلطات آملين في أن نقدم الأفضل للمريض في الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه حتى إذا لم يتواجد سرير يتم علاج المريض بالطوارئ من خلال الأطباء المدربين على إذابة الجلطات.

وقال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، لا توجد إحصائيات موثقة عن نسب الإصابة بالسكتات الدماغية في مصر، ولكن تم حسابها من دراسات بحثية أجريت في الجامعات المصرية، موضحًا أن السكتات الدماغية تصيب حوالى 250 ألف إصابة سنويا، يتوفى منهم حوالى 57 ألف حالة سنويًا، مؤكدًا أن رفع كفاءة علاج الجلطات المخية يقلل من الوفيات والإعاقة نتيجة الإصابة بالجلطة المخية.

وأكد، أن أول ما يكون هناك بعض الأعراض فإن الأطباء لديهم إمكانية التشخيص المبكر، مثل عدم اتزان الرؤية، أو ضعف بالذراع، أو تنميل في جنب الجسد.

وأوضح، إن قصر العينى هو أهم مكان لتدريب الأطباء في مصر حتى أطباء وزارة الصحة يتم تدريبهم هناك، موضحا إن هناك فريق طبى جاهز لتقديم هذه الخدمة، حيث أن قصر العينى مفتوح لاستقبال المرضى.

وأوضح، أن قصر العينى ساهم في هذه الجائحة، مشيرا إلى أن مريض فيروس كورونا يتم حجزه في المستشفى قصر الفرنساوى، وكان دورنا هو علاج جميع المرضى بكل التخصصات في البداية، ولكن أصبح قصر العينى يستقبل مرضى كورونا بعد ذلك، وأصبح هناك منطقة يتم العزل فيها للتفرقة بين مريض كورونا، والمريض الذى يحتاج إلى خدمة طبية ويعانى من أمراض أخرى.

وأكد أن طب قصر العينى هو مكان لتدريب الأطباء والأطقم الطبية، وهو الذى يقوم بتدريب الأطباء داخل وخارج مصر، ولدينا أطباء من دول أفريقية، ويتم تدريبهم من خلال أساتذة المخ والأعصاب، موضحا إن أطباء الطوارئ على استعداد دائم لاستقبال أى مريض يعانى من الجلطة وتقديم هذه الخدمة على أعلى مستوى.