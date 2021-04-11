شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تنتج نسخة من اللقاحات تعتمد على التكنولوجيا الوراثية بنهاية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة "South China Morning Post" أن الصين في طريقها لإنتاج نسختها الجديدة من اللقاحات التي تستخدم التكنولوجيا الوراثية لتحفيز جهاز المناعة والمعروفة باسم "MRNA" بحلول نهاية العام، وقال فينج دوجيا، رئيس الجمعية الصينية للقاحات: "هناك احتمال كبير بأن يصل لقاح mRNA الصيني إلى السوق بحلول نهاية هذا العام".

وقال رئيس الجمعية الصينية للقاحات: "نشعر بشكل متزايد أنه يجب علينا إتقان التقنيات الأساسية ومنها تقنية "MRNA" التي تستخدم الحمض النووي الريبي لفيروس كورونا ويجب أن تكون لدينا استراتيجية طويلة المدى".

وأوضح فنج إن لقاح mRNA الذي طورته أكاديمية العلوم العسكرية (AMS) بالاشتراك مع شركتي Walvax Biotechnology و Suzhou Abogen Biosciences ، أكمل مرحلته الأولى والثانية من التجارب البشرية بنتائج "مرضية".

وتابع أن خطط المرحلة الثالثة من التجارب في مواقع متعددة في الخارج جارية والتوقعات "جيدة جدًا".

وبدأت شركة Walvax بناء منشأة إنتاج في ديسمبر بقدرة سنوية للمرحلة الأولى تبلغ 120 مليون جرعة.

وقال فينج إن المطورين "يتسابقون مع الوقت دون الاسترخاء للحظة" وأن منشآت الإنتاج يتم إعدادها قبل معرفة نتائج التجربة حتى تثبت فعالية الدواء.

يجدر بالذكر أن اللقاحات المستخدمة حاليًا في الصين هي لقاحات معطلة ، تأخذ المواد الميتة من فيروس كورونا لتحفيز جهاز المناعة لكن اللقاحات الجديدة الجذرية تستخدم الحمض النووي الريبي MRNA لنسخ الملف الجيني للفيروس وتدريب الجسم على تصعيد الاستجابة المناعية.

وتتمتع التكنولوجيا بعدد من المزايا، بما في ذلك وقت تطوير أقصر إذا كانت هناك حاجة إلى تغييرات لمكافحة المتغيرات الفيروسية وتحسين السلامة الحيوية لأنه لا توجد حاجة للتعامل مع الفيروسات الحية كجزء من عملية الإنتاج.

ويتم تغليف الحمض النووي الريبي الاصطناعي بطبقة زيتية مصنوعة من الجسيمات النانوية الدهنية (LNP).