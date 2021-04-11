فوائد العنب أثناء الحمل؟

العنب من الفواكه اللذيذة والمفيدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 أبريل 2021 07:47 مساءً - عندما تحمل المرأة، تبدأ بتلقي الاقتراحات ممن حولها، لا تأكلي وكذا وتناولي كذا بكثرة، فالإنترنت مليء بما يجب عليك فعله وما لا تفعلينه وأنت حامل، لكن هل أنت مستعدة لتصديق كل معلومة؟ منها مثلاً تجنب العنب الذي نناقش فوائده اليوم.الاستشارية في مجال الصحة والتغذية لما النائلي، من Wellness By Design medical center تناقش أهم فوائد تناول العنب أثناء الحمل.لا عجب أن يكون الحمل أصعب وقت بالنسبة للأم، التي تنتظر مولوداً، لأنها تحتاج إلى أن تكون أكثر حرصًا بشأن أسلوب حياتها ونظامها الغذائي. إنها بالتأكيد مرحلة سعيدة على صعيد العائلة، ولكنها أيضًا تجلب معها قلقاً، حيث إن الجهل البسيط، في فائدة أو ضرر أي تصرف أو تناول طعام، قد يكون صعبًا على الأم والطفل.لو استشرت طبيبك، كما تقول لما، ستكتشفين أن العنب المفضل لديك يعزز عملية الأيض أثناء حملك فهو بهذا مفيد لك وللجنين.إحدى الشائعات، غير الصحيحة، التي تدور حولها هي أن تناول حتى القليل من العنب يمكن أن يكون ضاراً بالصحة.تتابع لما: "لا يمكن إنكار أن الإفراط في تناول أي شيء يضر بالصحة، خاصة أثناء الحمل. والسبب الرئيسي للقلق هو "ماذا نأكل" و"ما لا نأكله"، ولهذا السبب يؤكد الخبراء بأن كل حامل تختلف عن الأخرى، وعليها أن تستشير طبيبها قبل تعديل نظامها الغذائي.