5 نصائح صحية للأسنان في رمضان 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - العناية بالأسنان من الأشياء المهمة أثناء صيام شهر رمضان، للحفاظ عليها من البكتيريا والجراثيم والتخلص من رائحة الفم الكريهة.

وخلال شهر رمضان، من المهم الاعتناء بالأسنان، خاصة مع تناول الحلويات والعصائر بعد الإفطار، والتي تؤدي إلى التأثير عليها والتسبب في حدوث بعض المشكلات، كما أنها قد تصيب الفم برائحة كريهة أثناء فترة الصيام نهارا، ولهذا من المهم أن نتعرف على النصائح الصحية للأسنان خلال شهر رمضان.





نصائح صحية للأسنان في شهر رمضان

1. التقليل من رائحة الفم الكريهة

تعد رائحة الفم الكريهة من أكثر المشكلات التي تنتشر بين الصائمين خلال شهر رمضان، ويرجع هذا إلى عدم تنظيف الأسنان بشكل جيد أو إصابتها بالتسوس مما يتسبب في هذه الرائحة.

كما أن عدم تناول الماء لفترات طويلة يقلل من إفرازات اللعاب مما ينتج عنه نمو البكتيريا والجراثيم، ما قد يسبب رائحة كريهة بالفم.

لهذا، عليك تناول كمية كبيرة من الماء والسوائل بين الإفطار والسحور حتى يتم إفراز كمية أكبر من اللعاب، كما يجب الحرص على تنظيف الأسنان قبل النوم بالفرشاة والمعجون، ويمكنك أيضا استخدام الغسول الخاص بالفم.

2. تنظيف الأسنان أثناء الصيام

يمكنك تنظيف أسنانك خلال ساعات الصيام باستخدام المعجون أو المضمضة، مع الحرص على عدم ابتلاعها أو وصولها إلى جوف الفم والحلق.

ويجب غسل الفم بعدها بشكل جيد، وهذا يساعد على حماية الأسنان والتخلص من الرائحة الكريهة للفم أثناء الصيام.

3. استخدام المسواك

يمكنك أيضا استخدام المسواك في أثناء فترة الصيام حيث أنه من المطهرات الجيدة للفم دون إفساد الصيام، والجدير بالذكر أن المسواك فعال في التنظيف الجيد للأسنان، كما يمكنك استخدام أيضا خيط الأسنان الطبي.





4. الأدوية الموضعية

عند إصابتك بالإلتهابات أو التقرحات التي تصيب اللثة والأسنان أو الفم يمكنك استخدام الأدوية الموضعية التي تساعد على العلاج خلال نهار رمضان بعد استشارة الطبيب، ويجب عليك عدم ابتلاعها نهائيا.

5. علاج الأسنان

عند وجود مشكلة بالأسنان تتطلب العلاج مثل التسوس أو الخلع يمكنك الذهاب إلى طبيب الأسنان خلال النهار في رمضان، حيث أن الخلع قد ينتج عنه سيلان بعض الدماء والتي تعتبر غير مبطلة للصيام.

كما يمكنك حشو الأسنان أيضا مع عدم القلق من استخدام التخدير حيث أنه لا يعتبر من المغذيات ولا يصل إلى الحلق، ولكن عند إجراء علاج تجميلي للأسنان يجب عليك تأجيله إلى بعد وجبة الإفطار.