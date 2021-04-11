الصين تبحث مزج لقاحات كورونا: حل "مؤكد" لمشكلات الفاعلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الصين أنها تبحث رسمياً في مزج لقاحات مضادة لـ"كوفيد-19" كوسيلة لتعزيز فاعلية التطعيم.

وتشير البيانات المتاحة إلى أن اللقاحات الصينية تأتي في مرتبة متأخرة عن مثيلاتها من حيث الفاعلية لا سيما فايزر وموديرنا لكنها تتطلب ضوابط أقل صرامة عند تخزينها.



وقال جاو فو، مدير المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مؤتمر بمدينة تشنغدو، السبت، إن اللقاحات المتوفرة حالياً "لا تتمتع بمعدلات عالية من الحماية".

وأضاف: "نبحث التطعيم باستخدام لقاحات من خطوط الإنتاج التقنية المختلفة".

وأوضح جاو إن اتخاذ خطوات "لتحسين" عملية التطعيم من خلال تغيير عدد الجرعات والفترة الزمنية بينها هو حل "مؤكد" لمشكلات الفاعلية.

وصنعت الصين 4 لقاحات محلية تم إقرارها للاستخدام العام، وقال مسؤول السبت إن البلاد ستنتج على الأرجح 3 ملايين جرعة بحلول نهاية العام.