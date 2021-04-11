شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء المسلمون ببريطانيا يحثون على لقاح كورونا في رمضان.. لن يؤدى للإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث الأطباء المسلمون البارزون الأشخاص الذين يحتفلون بشهر رمضان على الاستمرار في الحصول على لقاح كورونا خلال شهر رمضان، مؤكدين أن الحقن لن يؤدى للإفطار، حيث دعا موظفو هيئة الخدمات الصحية البريطانية ، والشخصيات الدينية، المسلمين إلى الاستمرار في حضور مواعيد التطعيم خلال ساعات النهار، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة الاندبندنت.

وقالت الصحيفة، إن شهر رمضان سيبدأ بين 12 أبريل و 12مايو، حيث يمتنع المسلمون عن الطعام والشراب خلال ساعات النهار.

قالت الدكتورة فرزانا حسين، وهي مسلمة وطبيبة عامة في شرق لندن، إن المسلمين يجب أن يستمروا في حضور المواعيد أثناء الصيام، في غضون ذلك، حذر الخبراء من أن إعادة فتح المدن بسرعة كبيرة قد يؤدي إلى اندلاع موجة ثالثة.

قال ستيفن جريفين، من كلية الطب بجامعة ليدز، لصحيفة The Observer: "لا تزال معدلات الإصابة مرتفعة في بعض أجزاء إنجلترا، ونحن بحاجة إلى معالجة هذه المشكلة بشكل عاجل وإلا سيعود الفيروس مرة أخرى".

وعلى صعيد آخر، قال اتحاد التجزئة البريطاني (BRC) إنه يجب على الأشخاص الالتزام بقواعد السلامة المتعلقة بفيروس كورونا بالمتاجر وعند الشراء وعدم المبالغة في رد الفعل عند مطالبتهم بالامتثال للإجراءات الاحترازية.

وقالت هيلين ديكنسون الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد التجزئة البريطاني "يبدو أن المستهلكين أكثر ثقة بشأن زيارة المتاجر، مما يدل على أن إجراءات السلامة الموضوعة تساعد بوضوح في جعل المتسوقين يشعرون براحة أكبر عند زيارة المتاجر والعودة إليها.

وأضافت ديكنسون: "نأمل أن تبدأ الأمور في العودة إلى طبيعتها قريبًا، ولكن في الوقت الحالي نحتاج إلى توخي الحذر والاهتمام ببعضنا البعض.

نحتاج جميعًا إلى أداء دورنا للحفاظ على سلامتنا، وزملائنا العملاء، وزملاء البيع بالتجزئة الذين يعملون بجد، لذلك نطلب من الأشخاص الالتزام بالقواعد وعدم المبالغة في رد الفعل إذا طلب منك شخص ما ارتداء غطاء للوجه أو اتباع تعليمات السلامة عندما تكون بالخارج للتسوق ".

وقالت الصحيفة، إن إعادة فتح المتاجر يوم الاثنين تقدم شريان حياة للعديد من تجار التجزئة، مما يساعد على حماية الوظائف، لكن الفيروس لا يزال موجودًا، نتوقع من أصحاب العمل اتباع الإرشادات المتفق عليها والتأكد من أن العملاء على علم تام بإجراءات السلامة الضرورية، حيث يحتاج المتسوقون إلى أداء دورهم في المساعدة على الحد من انتشار الفيروس وتجنب المزيد من عمليات الإغلاق من خلال اتباع القواعد واحترام الموظفين.