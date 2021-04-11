باحثون: الرجيم يضر الدماغ والأعصاب ويطيل العمر

محمد الفلاح - الأحد 11 أبريل 2021

علماء فرنسيون يكشفون أن الحمية لمدة طويلة التي تحتوي على نسبة منخفضة من البروتين يمكن أن تضر بعض أجزاء الدماغ لكنها تطيل العمر.



كشف علماء من المركز الوطني للبحوث العلمية في فرنسا، من خلال تجارب أجريت على الليمور الفأري الرمادي، أن الحمية "الرجيم" ، التي تحتوي على نسبة منخفضة من البروتين، يمكن أن تسبب أضراراً صحية خطيرة وتضر بالدماغ بشكل جزئي، في حال استمرارها لمدة طويلة.

ووجد العلماء أن اتباع الليمور نظاماً غذائياً منخفض السعرات الحرارية لفترة طويلة أدى إلى تغييرات في العمليات البيوكيميائية ومكونات بعض أجزاء الدماغ، التي تعمل على تنظيم عمل الجهاز العصبي المركزي.

وأشاروا إلى أن تخفيض عدد السعرات الحرارية أثر إيجابياً على متوسط العمر، إذ يطول عمر الحيوانات، التي اتبعت نظاماً غذائياً منخفض السعرات الحرارية، مرتين دون الإضرار بصحتها.