احذر.. الإفراط في شرب القهوة يضر الصحة

محمد الفلاح - الأحد 11 أبريل 2021

كشفت الدكتورة نورية ديانوفا، اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي الروسية، عن نصائح مهمة لتناول القهوة دون الإضرار بالصحة.



وحذرت من تناول كميات كبيرة من القهوة بصورة منتظمة ودورية، ما قد يسبب الإدمان، الذي مع مرور الوقت يؤدي إلى استنزاف الجهاز العصبي، ووفقا لها من الأفضل تناول القهوة خلال تناول الطعام.

وتقول الاختصاصية: "الكثيرون يتناولون القهوة في الصباح، ولكن من الخطأ تناولها وحدها دون أي شيء آخر لأنها مضرة.. ولكن إذا كانت جزءا من وجبة الإفطار فعمليا لا ضرر منها".

وتنصح الخبيرة بضرورة تناول الفنجان التالي من القهوة مع وجبة خفيفة، وعند عدم إمكانية ذلك، يجب أن يكون تناول آخر فنجان قهوة في اليوم على الأقل قبل 6 ساعات من موعد النوم.