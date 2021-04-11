شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفارق بين الأعراض الشائعة للإصابة بفيروس كورونا والأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم وهو مسؤول عن العديد من الوفيات منذ العام الماضي، وهناك سلالة جديدة من فيروس كورونا نشأت في عدد من دول مثل المملكة المتحدة، حيث كشف موقع Onlymyhealth عن أعراض الأنفلونزا الشائعة والفارق بين سلالة فيروس كورونا القديمة والمتغير الجديد.

البديل الجديد لـ فيروس كورونا في بريطانيا

من المرجح أن يتسبب متغير الفيروس الكورونا الجديد الذي تم تحديده لأول مرة في المملكة المتحدة في تغيير واحد أو أكثر في بروتين ارتفاع الفيروس، وفقًا لعلماء المملكة المتحدة، فقد ارتبط هذا بزيادة كبيرة في إصابات كورونا في المملكة المتحدة، حيث يحتوي متغير B.1.1.7 ، على طفرة جينية في بروتين السنبلة التي قد تكون السبب وراء الانتشار السريع والسهل للفيروس بين الناس.



التهاب الملتحمة

نزلات البرد والأنفلونزا

يدخل الفيروس في خلايا الجسم الحي ثم ينقل البرد ليستقر فى الأنف والحنجرة والقصبة الهوائية (الجهاز التنفسي العلوي)، تم بالفعل اكتشاف أكثر من 200 فيروس يمكن أن يسبب البرد، هناك اختلافات في شدة البرد حيث تكون شديدة في بعض الأحيان، ومن أعراض خفيفة ومن أجل علاج نزلات البرد ، يمكن الحصول على الأدوية الموصوفة ، بينما تعتبر الراحة وقلة النشاط من أفضل العلاجات، يتم أخذ الإصابة بنزلات البرد أو الأنفلونزا على محمل الجد لأنها ستكمل مسارها ثم تتحسن.

الأعراض الشائعة للأنفلونزا

- ضعف

- حمى

- سعال جاف

- سيلان الأنف

- عيون دامعة

- سعال

- إعياء

- قشعريرة

- آلام الجسم

- صداع

- التهاب الحلق

- غثيان

- فقدان حاسة الشم والتذوق

- سعال مستمر

- التهاب الملتحمة

- التهاب الحلق



التهاب الحلق

الأعراض البارزة للإصابة بسلالتى كورونا القديمة والجديدة:

- ألم صدر

- طفح جلدي على الجلد

- تلون أصابع اليدين والقدمين

- إسهال

- ضيق التنفس