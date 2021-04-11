شكرا لقرائتكم خبر عن علامات وأعراض اللوكيميا عند البالغين. .ضيق التنفس والتعب المستمر الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللوكيميا هو نوع من السرطان يؤثر على نمو خلايا الدم حيث يتم إنتاج خلايا دم بيضاء غير طبيعية، مما يؤثر على قدرة الجسم على إنتاج خلايا دم جديدة صحية، يمكن تصنيف أنواع سرطان الدم بعدة طرق مختلفة تشمل مدى سرعة تقدمه، ونوع الخلايا المصابة.

ووفقا لتقرير لموقع healthline يمكن أن تكون الأعراض الشائعة لسرطان الدم لدى البالغين مشابهة جدًا لأمراض أخرى وتتضمن أشياء مثل التعب والحمى لهذا السبب ، قد يكون من الصعب في بعض الأحيان تشخيص ابيضاض الدم.

علامات وأعراض اللوكيميا عند البالغين

تتضمن بعض أعراض اللوكيميا الأكثر شيوعًا التي يعاني منها البالغون قبل التشخيص ما يلي:

إعياء، حمى وتعرق الليلي، سهولة حدوث كدمات أو نزيف، وجع في المفاصل أو العظام، التهابات متكررة، فقدان الوزن غير المبرر، ضيق في التنفس، تعب شديد مستمر ويمكن أن يؤثر على قدرة المريض على مواكبة الأنشطة اليومية.

يمكن أن يتعارض اللوكيميا مع قدرة الجسم على إنتاج خلايا دم جديدة يمكن أن يشمل ذلك خلايا الدم الحمراء المهمة لحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

غالبًا ما يحدث التعب الناتج عن اللوكيميا بسبب فقر الدم ، وهو نقص في خلايا الدم الحمراء في هذه الحالة ، يحدث الإرهاق لأن أعضاء وأنسجة الجسم لا تتلقى الأكسجين الذي تحتاجه لتعمل بشكل فعال.

غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بسرطان الدم من الحمى ، وتبدأ عندما تكون درجة حرارة الجسم أعلى من المعتاد، يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى التعرق الليلى.

يمكن أن تؤدي تأثيرات اللوكيميا أيضًا إلى انخفاض مستويات الصفائح الدموية ، وهي مهمة لتخثر الدم لهذا السبب ، يمكن أن يعاني بعض الأشخاص المصابين بسرطان الدم من سهولة حدوث كدمات أو نزيف، نزيف اللثة، نزيف أنفي متكرر، فترات الحيض الثقيلة، بقع حمراء أو أرجوانية صغيرة على الجلد (نمشات)، وجع في العظام أو المفاصل.

في بعض الحالات، يمكن أن تبدأ خلايا سرطان الدم في التراكم في المفاصل أو بالقرب من سطح العظم، عندما تتراكم هذه الخلايا في هذه المناطق.

يمكن أن تؤثر اللوكيميا على عدد خلايا الدم البيضاء السليمة في الجسم نظرًا لأن هذه الخلايا مهمة للاستجابة للعدوى ، فقد يجد الشخص المصاب بسرطان الدم أنه يعاني من عدوى متكررة أو متكررة.

ضيق التنفس هو عرض آخر من أعراض اللوكيميا المرتبطة بفقر الدم نظرًا لأن فقر الدم يسبب نقصًا في خلايا الدم الحمراء.