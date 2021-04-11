أعراض نقص مستويات كالسيوم الدم… الوقاية والعلاج

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 10:16 صباحاً - يحدث نقص كالسيوم الدم، عندما تنخفض مستويات الكالسيوم في الدم، ويمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم على المدى الطويل إلى تغيرات في الأسنان، وإعتام عدسة العين، وتغيرات في الدماغ، وهشاشة العظام.

قد لا يتسبب نقص الكالسيوم في ظهور أعراض مبكرة، إذ عادة ما تكون خفيفة، ولكن بدون علاج، يمكن أن تصبح مهددة للحياة، بحسب موقع Medical News Today الطبي.

ما أعراض نقص الكالسيوم؟

الكالسيوم ضروري للعديد من وظائف الجسم، لذلك يمكن أن يكون للنقص آثار واسعة النطاق، بما في ذلك على العضلات والعظام والأسنان، وكذلك على الصحة العقلية.

ينجم نقص الكالسيوم بشكل أساسي عن مشاكل صحية أو علاجات، مثل الفشل الكلوي، أو إزالة المعدة، أو استخدام بعض الأدوية، مثل مدرات البول.

1. مشاكل العضلات

قد يعاني الشخص المصاب بنقص الكالسيوم من آلام العضلات وتشنجاتها، وألم في الفخذين والذراعين عند المشي أو الحركة، والخدر أو الوخز في اليدين والذراعين والقدمين والساقين وكذلك حول الفم.

2. التعب الشديد

يمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة من الكالسيوم إلى الإرهاق الشديد الذي ينطوي على نقص الطاقة والشعور العام بالخمول، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى الأرق.

يمكن أن يشمل التعب المرتبط بنقص الكالسيوم أيضًا الدوار والدوخة وضباب الدماغ، الذي يتسم بقلة التركيز والنسيان والارتباك.

3. أعراض الأظافر والجلد

يمكن أن يتسبب نقص الكالسيوم الدائم في جفاف الجلد، وكذلك نمو أظافر جافة أو مكسورة أو هشة، ومن الأعرض المرتبطة بالجلد الثعلبة، التي تسبب تساقط الشعر، والأكزيما، أو التهاب الجلد الذي يمكن أن يؤدي إلى الحكة أو البقع الجافة.

4. هشاشة العظام

تخزن العظام الكالسيوم جيدًا، لكنها تتطلب مستويات عالية للبقاء قوية، وعندما تنخفض المستويات الكلية للكالسيوم، يمكن للجسم تحويل بعض من العظام، مما يجعلها هشة وعرضة للإصابة.

وبمرور الوقت، يمكن أن يتسبب نقص الكالسيوم في حدوث هشاشة العظام، وانخفاض كثافة المعادن في العظام، مما يؤدي إلى ترقق العظام وتصبح عرضة للكسور.

5. المتلازمة السابقة للحيض

تم ربط مستويات الكالسيوم المنخفضة بالمتلازمة السابقة للحيض، إذ أفاد المشاركون في دراسة واحدة عام 2017 بتحسن الحالة المزاجية وانخفاض معدلات احتباس السوائل بعد تناول 500 ملليجرام من الكالسيوم يوميًا لمدة شهرين.

في عام 2019، خلص الباحثون إلى أن انخفاض مستويات فيتامين (د) والكالسيوم خلال النصف الثاني من الدورة الشهرية قد يساهم في ظهور أعراض الدورة الشهرية، واقترح الفريق أن المكملات الغذائية قد تساعد في تخفيف الأعراض.

6. مشاكل الأسنان

عندما يفتقر الجسم إلى الكالسيوم، فإنه يسحبه من مصادر مثل الأسنان، ما قد يؤدي إلى مشاكل الأسنان، بما في ذلك؛ تسوس الأسنان، وتهيج اللثة، وضعف جذور الأسنان، كما أن نقص الكالسيوم عند الرضيع يمكن أن يضعف نمو الأسنان.

العلاج والوقاية

الطريقة الأسهل والأكثر أمانًا لعلاج أو منع نقص الكالسيوم هي إضافة المزيد من الكالسيوم إلى النظام الغذائي.

تشمل بعض الأطعمة الغنية بالكالسيوم؛ منتجات الألبان، مثل الحليب والجبن والزبادي، والفاصوليا، والتين، والبروكلي، وحليب الصويا، والسبانخ

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الكالسيوم في حدوث مشكلة صحية تسمى فرط كالسيوم الدم، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وحصوات الكلى وغيرها من المشكلات الصحية الخطيرة، لذلك قبل تناول مكملات الكالسيوم، يجب استشارة الطبيب.

وعندما يكون النقص شديدًا أو عندما لا تحقق المكملات الغذائية والتعديلات الغذائية نتائج كافية، قد يصف الطبيب حقن الكالسيوم، وذلك بحسب “سبوتنيك”.